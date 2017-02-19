川普遭批 獨裁者從打壓新聞自由開始

美國聯邦參議員馬侃（John McCain）為新近遭總統川普攻擊的媒體辯護並警告，「獨裁者」都是從打壓新聞自由開始的。

針對川普（Donald Trump）發推文指控媒體是「美國人民的敵人」，亞利桑那州共和黨聯邦參議員馬侃作出回應。

路透社報導，馬侃接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）採訪表示，二次世界大戰後，部分國際社會秩序就是建立在新聞自由之上。「會晤新聞界」今天上午正式播出。

馬侃自慕尼黑國際安全會議告訴訪談人陶德（Chuck Todd）：「我恨媒體，我尤其恨你。但事實上我們需要你們，我們需要自由的媒體，我們必須有新聞自由，這點非常重要。」

他說：「我很嚴肅的說，假若要維護我們認識的民主，你就必須要有自由、而且經常處於敵對的媒體。否則，久而久之，我擔心我們會失去很多個人自由。獨裁者都是這麼開始的。」

馬侃表示：「他們從打壓新聞自由開始，換句話說，就是為了鞏固權力。回顧歷史可以看到，獨裁者做的第一件事就是關閉媒體。我並不是說川普總統要做獨裁者，我只是說我們需要以史為鑑。」（譯者：中央社周慧盈）1060219

(中央社)