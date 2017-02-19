川普遭批 獨裁者從打壓新聞自由開始
美國聯邦參議員馬侃（John McCain）為新近遭總統川普攻擊的媒體辯護並警告，「獨裁者」都是從打壓新聞自由開始的。
針對川普（Donald Trump）發推文指控媒體是「美國人民的敵人」，亞利桑那州共和黨聯邦參議員馬侃作出回應。
路透社報導，馬侃接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）採訪表示，二次世界大戰後，部分國際社會秩序就是建立在新聞自由之上。「會晤新聞界」今天上午正式播出。
馬侃自慕尼黑國際安全會議告訴訪談人陶德（Chuck Todd）：「我恨媒體，我尤其恨你。但事實上我們需要你們，我們需要自由的媒體，我們必須有新聞自由，這點非常重要。」
他說：「我很嚴肅的說，假若要維護我們認識的民主，你就必須要有自由、而且經常處於敵對的媒體。否則，久而久之，我擔心我們會失去很多個人自由。獨裁者都是這麼開始的。」
馬侃表示：「他們從打壓新聞自由開始，換句話說，就是為了鞏固權力。回顧歷史可以看到，獨裁者做的第一件事就是關閉媒體。我並不是說川普總統要做獨裁者，我只是說我們需要以史為鑑。」（譯者：中央社周慧盈）1060219
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。