司改國是會議明開跑 顏大和：勞師動眾
司改國是會議分組會議將於明日正式展開，檢察官龍頭檢察總長顏大和卻在接受媒體專訪時，痛批司改作秀、綁議題、綁人。顏大和今受訪否認批評司改作秀，但坦言許多司改議題可透過各部會完成，不需大費周章送交司改國是會議，況且許多議題都已設定答案，如此勞師動眾根本是場「司法大戲」。
顏大和也說，司改委員遴選過程、分組依據引發外界不滿，如司法官學院院長蔡碧玉理當最了解司法官的養成、教育、訓練，派到「參與、透明、親近的司法」小組最適合不過，結果被分到「全民信賴、公正專業的司法」，檢察界很多人都有意見，相信社會自有公評。
被蔡英文總統視為重要政見的司改國是會議歷經前期準備作業，分組會議將由第二組「全民信賴公正專業的司法」於明日上午假司法院展開。檢察總長顏大和在會議前夕砲火全開，直指司改已有腹案，令人「無言又無奈！」
顏大和表示，司法改革應是擬定國家可長可久、受信賴的司法制度，綜觀本次司改會議討論的議案，其實許多項目早就可以透過各部會努力完成，不需要大費周章送進司改會議討論，動用這麼多人處理枝枝節節的事情。
顏大和舉例，司法官退場機制引人詬病，解決之道就是嚴格淘汰不適任司法官，而此次司改國是會議許多議題都已經有了答案，各組委員名單如何出爐、如何分組，外界有相當多的質疑與好奇，仔細觀察各組委員名單，不難發現有委員的專業根本不在該分組，這難道不是綁議題、綁人？
(中時)
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