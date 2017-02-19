川普擬再推新版旅遊禁令

美國總統川普（Donald Trump）計畫最快周二推出新版旅遊禁令。這較第1次版本更嚴謹和周詳，像不禁止持有綠卡者或禁令頒布時人在機上的旅客入境，並準備加快遣返非法移民速度。

川普之前推出第1次旅遊禁令招來滿城風雨，但作風強硬的他無意屈服法院暫緩執行的裁決。國土安全部長凱利（John Kelly）上周末在慕尼黑安全會議上表示美國將推出新版旅遊禁令。

華爾街日報引述知情人士透露，美國最快在周二以行政命令發布新版禁令，仍針對伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門等7個穆斯林國家公民進入美國。

路透報導，國土安全部已在上周五為移民署準備好新執行指引去提高難民認定標準，並加快遣返不被認定為難民和非法移民的程序。目前新指引尚未發送至移民署在各地分處。

知情者指出，新指引不會給以擔心回國受迫害為由者難民身分，目的是提高難民認定的門檻，把負責處理難民事務官員過去在身份認定上的寬鬆標準變得更嚴格。根據司法部資料，2015年向美國申請難民身分者裡僅18％獲得通過。最先受影響者將是墨西哥的非法移民，他們將不能再以擔心回國受迫害為由，以難民身分留在美國。

(工商)