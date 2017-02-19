樂天擬同意給薩德用地 在陸業務受衝擊

陸媒報導，南韓樂天集團月底擬同意就部署終端高空防衛系統 （THAAD，又稱薩德反導彈系統）轉讓用地給南韓政府，分析指出，此舉將使樂天在大陸的業務受到衝擊。

環球時報引述接近樂天的消息人士表示，南韓大財閥之一的樂天集團2月底將在董事會上簽署協議，同意將其擁有的土地與南韓軍方的國有地交換，作為THAAD的營地。

北京強烈反對THAAD部署南韓，認為此舉將威脅自身的戰略安全。雖然大陸官方從未承認因此有「限韓令」，但南韓演藝人員、藝文界人士在大陸的演出已陸續傳出受到阻撓，連企業界也受到影響。

事實上，南韓樂天集團的天貓旗艦店已在1月熄燈，形同撤出中國大陸網購市場。

報導引述遼寧省社科院朝鮮研究中心主任呂超的話指出，在部署THAAD一事上，樂天「完全有選擇」不為南韓政府提供便利。他還說，由於THAAD議題，「樂天擴大在大陸業務的願望恐怕要落空」。

報導指出，樂天在大陸有超過100家超市，5家百貨商店，目前正在建設工廠和樂天世界大型購物中心，而該集團在首爾的樂天免稅店更是主要面向大陸遊客，其銷售額的70%來自大陸遊客。1060219

(中央社)