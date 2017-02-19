各地農會基層今改選 3月選理事長

各地農會今天舉行基層農事小組長、代表選舉，後續各地農會將在3月分召開會員代表大會選出理事、監事；召開理監事會選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。

北市各級農會自105年8月起陸續完成會員資格清查、選舉人名冊公告、公告候選人登記、受理候選人登記、候選人資格審查等法定程序，9個區農會由選出農事小組組長67位、副組長32位、會員代表279位，投票率64%，共選出378位。

高雄市農會26個地區農會今天改選1300多名會員代表，總投票率54%，與歷屆投票率差不多，但競爭激烈的鳥松、大寮、大樹、燕巢、旗山、杉林等地區農會投票率較高，分別有75%到86%不等。

新北市106年度農會屆次改選基層農會農事小組長、副小組長及會員代表選舉投票應改選基層農會24家，全市具投票權的農會會員總人數4萬2109人，總投票人數3萬239人，投票率71.81﹪，共選出農事小組長271人，副小組長217人，會員代表830人，合計1318人。

台中市22家基層農會農事小組選舉今天辦理情形順利，選出農會會員代表824位、農事小組長375位，副組長101位，平均投票率64%。

桃園市政府農業表示，桃園市各基層農會今天順利選出農會農事小組小組長215名，會員代表525名。這次改選總計具選舉資格會員數5萬3135人，實際參與投票人數3萬8602人，整體投票率達72.65%。

台南市基層農會會員12萬1268人，以台南地區農會9527人最多，東山區農會5689人居次。全市農會設541個投開票所，有611人登記競逐541個農事小組長；農會會員代表有1535人爭取1366個席次。投票率平均52%，其中以下營區農會88.7%投票率最高，新化區農會85.4%次之，玉井區農會投票率為80.3%居第三，競爭激烈，投票率均超過8成。

雲林縣理事參選人數252人，應選180人（每鄉鎮市各9人），監事參選人數88人，應選60人（每鄉鎮市各3人）；縣代表參選人數66人，應選縣代表45人（各鄉鎮市農會理事長為縣農會當然代表）。平均投票率56.01%，其中以麥寮鄉投票率91.52％最高，北港鎮82.46%次高。

嘉義市農會要選出會員代表65名，農事小組長28名。農事小組有鹿寮里及竹村里兩個農事小組各有2人登記競選，會員代表有大溪里農事小組6人登記競選4名代表名額外，其他均同額選舉，投開票過程均順利完成，具選舉資格會員數總計5827人，實際投票人數1554人，投票率26.67%。

嘉義縣農業處表示，17個地區農會的會員總人數7萬6278人，參與投票有3萬8002人，投票率49.8%，應選出會員代表744人、農事小組長327人。會員代表投票結果決定理事、理事長和選聘總幹事的重要關鍵，因此投票率相當高，17個地區農會選舉，六腳鄉競爭激烈，投票率最高達76%。

屏東縣23家農會選舉結果，總計選出923位農會代表、農事小組長360人。出現競爭的萬丹、高樹、竹田、內埔及長治等5個鄉農會，除了竹田鄉外，其餘4鄉都由現任者取得優勢。

基隆市農會會員代表42人登記，選出31人；另選出的11位農事小組長中，有10人同額競選，基隆市農會有873名會員，投票率超過7成。理監事部分，理事有16人登記參選角逐9席，監事則有4人登記選出3席，將在3月2日召開會員代表大會，選出理事和監事。

新竹市農會基層農事小組組長及會員代表選舉，有4034人有選舉權，要選出42名農事小組組長、有43人競選，只有1選區有2人登記，其餘皆同額競選；會員代表選舉部分，要選出58名會員代表，共有63人參選，只有5個選區有競爭。過程平和，共1117人參與投票，投票率27.69%。

新竹縣農業處統計，農會會員共2萬9666人，選出農事小組長157人、會員代表431人，投票率達47.95%。其中，新豐鄉、北埔鄉、峨眉鄉的農事小組長、會員代表均為同額，其餘農會則面臨競爭。

苗栗縣17家基層農會農事小組選舉今天辦理情形順利，平均投票率為65.60%，較上屆次投票率（56.16%）高，農事小組組長參選人數290人，選出248位農事小組組長、會員代表參選人數872人，選出682位會員代表。將於3月2日召開會員代表大會選舉該會理事9名、監事3名及上級農會代表35名。

彰化縣各鄉鎮市農會改選農事小組長、會員代表選舉今天舉行，縣內26個鄉鎮市農會，共選出513名農事小組長、1129名會員代表，平均總投票率51.97%。

南投縣13個鄉鎮市農會，共選出256名農事小組長、567名會員代表，平均總投票率55.18%，選舉過程平順。各鄉鎮市農會排定3月1日、2日召開會員代表大會，選出理事、監事及出席縣農會代表。

花蓮縣九個地區農會今天進行會員代表及農事小組長分區改選。花蓮縣農業處表示，九個地區農會的會員總人數2萬75人，參與投票1萬2343人，投票率61.51%，選出會員代表338人、農事小組長131人。

台東總計8個農會選出145位小組長，276位會員代表。整體投票率64%，成功鎮農會因選情單純，投票率僅39%；競爭激烈的關山鎮農會，投票率83%。

澎湖農會的農事小組長與會員代表都是同額競選，選情最為單純，投票率僅有2成2，順利選出46位農事正副小組長和位會員代表。1060219

(中央社)