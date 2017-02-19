SBL》慘輸裕隆26分 台銀很傷
賽前看著金酒贏下重要勝利，台銀軍心頓時跌到谷底！台銀19日遭遇新北裕隆94比68痛宰，跟金酒之間勝差拉到1場，面對本季唯一1次輸到20分以上窘境，台銀總教練許智超說：「我也不知道怎麼了，大概壓力太大了。」
許智超表示，賽前親眼目睹金酒贏球，似乎帶給台銀球員不小壓力，也沒法很快把心情調整好，「我們防守徹底崩盤，尤其是上半場完全守不住賀夫，竟讓他拿21分，就算擁有禁區優勢也沒用，因為我們擋不住對方外線。」
19日輸給裕隆後，台銀戰績來到7勝21敗，金酒則拿8勝20敗，代表在最後1周例行賽時，只要台銀輸1場或金酒贏1場，就直接宣告例行賽第6名席次歸於金酒所有，台銀只能接受唯一無法打季後賽的第7名墊底結局。
「我想今天輸這麼多，絕對會影響士氣，所以當前很簡單，明天周一原本放假，球員就只能停休回來練球，」許智超說，「周五面對台啤比賽，我們不能輸，就是如此簡單。」
裕隆得以狂掃台銀的頭號功臣，還是被歐布萊恩激到的賀夫，他拿29分、9籃板與3火鍋，「這周兩戰打得比較拚，只是因為球隊需要我幫助贏球，期望可以達到例行賽第2名目標，下周的最後兩戰，我當然希望全贏下來。」
由於裕隆19日贏球，例行賽第2名爭搶局面更加撲朔迷離，裕隆與台啤同取17勝11敗、並列第2，落居第4的富邦17勝12敗，卻跟裕隆、台啤之間勝差只有半場，看來這場第2名爭奪戰要有結果，有可能要等例行賽最後1天。
(中時電子報)
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