張學友「經典」終場　允諾再回來

張學友演唱會今晚最後一場。（環球音樂提供）

張學友演唱會今晚最後一場。（環球音樂提供）

張學友演唱會今晚最後一場。（環球音樂提供）

張學友演唱會今晚最後一場。（環球音樂提供）

張學友「學友‧經典演唱會」台北站19日最後一場，歌神嗓音體力維持極佳狀態，全場1萬3000位觀眾不捨呼喊，擔心55歲的他不再來台開唱，他感性說：「怎麼感覺大家不開心呢？感覺有點傷感呢？我們會回來的！」全場報以熱烈掌聲，期待歌神重返；他自豪身材狀態是55年來巔峰，台下拱他脫衣，他笑回：「我們實力加偶像派的，是有矜持的好嘛！」忍不住微拉衣領，露出結實胸膛。

他1994年性感火熱的〈餓狼傳說〉，如今增添紳士風采，不變的是他依舊扭腰擺臀，復刻MV舞姿；〈頭髮亂了〉副歌真假音轉換到位，嗓音毫無歲月痕跡，快歌同樣唱得讓人動容。歌神跳得多也很愛演，〈如果這都不算愛〉結合音樂劇詮釋，港式大秀原汁原味呈現。

除了挑戰四面台、牢記每首歌詞、堅持不降Key，他舞蹈動作、表情詮釋及走位編排精準，累積55場演出，至今每天還要練一次才上台，讓每一位進場觀眾看到他的敬業、毅力，以及一股不服老，求新求變的專業與勇氣。

場外不少歌迷求票，原價5800元的門票，喊價超過2萬元仍一票難求，歌神魅力驚人；此外到場欣賞藝人也不少，除了「二姐」江蕙，「五月天」的阿信、蔡依林、蕭敬隱、張清芳及A-Lin也坐包廂支持。

(中時)