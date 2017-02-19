台灣虎航第10架新機抵台 加入營運陣容

台灣虎航的空巴機隊第10架飛機，在歐洲空中巴士總部交機後，18日下午空機飛抵桃園機場。（陳麒全攝）

在客機整備完成後，也即將投入營運服務。（陳麒全攝）

2017台中春季國際旅遊大展中首次參展，台灣虎航推出全航線最低的台中、澳門單程未稅優惠票價新台幣799元起，引發詢問熱潮。而台灣虎航的空巴機隊第10架飛機，在歐洲空中巴士總部交機後，18日下午空機飛抵桃園機場，在客機整備完成後，也即將投入營運服務。

台灣虎航自2014年開始營運，是目前唯一的本土低成本航空公司，機隊使用空中巴士A320型單一機種，單走道共有180個座位。第1架編號B-50001的飛機為自購，後續9架都採租賃方式取得，其中7架都是全新出廠，平均機齡約2年，算是全新客機的機隊。

最新交機的第10架新機，編號B-50017，空機空巴總部完成驗機點交後，直接經由中東、泰國等地機場過境加油，18日下午2時順利返抵桃園機場，加入營運陣容。

(中時)