港媒專訪 洪秀柱：踏進九二共識深水區

中國國民黨黨主席洪秀柱接受港媒訪問時表示，兩岸不能只談經濟，政治話題也要談，不能只談簡單的，難的也要談，「九二共識」深水區要踏進去，用和平協議消除兩岸敵對狀態，謀求未來和平。

國民黨即將在5月改選黨主席，選戰正如火如荼展開。洪秀柱今天接受香港鳳凰衛視專訪，從黨主席之爭、兩岸主張到黨務改革，侃侃而談。

對於選情激烈，洪秀柱認為，主要是因為參選者多，每個參選人也都有相當的政治經歷，有競爭就難免會計較，「這是很正常的現象」。

她說自己是現任黨主席，負責選務工作，當然矛頭會對準她而來。選舉制度並沒有改變，她們只是「建立制度，回歸黨章」。

談及兩岸政策，洪秀柱強調，她的兩岸主張與其他幾位候選人沒有不同，大家都不否認「九二共識」，也都認為兩岸必須和平發展。只是在如何落實上有不同的想法。

洪秀柱也澄清，去年9月通過的兩岸政策不是她一手主導的，是智庫許多專家學者與國民黨大陸事務部共同討論出來的。她也基本認可這樣的方向，亦即深化「九二共識」，積極研討以和平協議終結兩岸敵對狀態的可能性，國民黨則扮演「和平制度化」角色，謀求台灣人民福祉。

不過，她也指出，其他國民黨主席候選人的兩岸政策論述比較著重「九二共識、一中各表」，比較重視維持現狀，「不主張、不談論統一問題」。

洪秀柱認為，兩岸不能只談經濟，政治話題也要談；不能只談簡單的，難的也要談，這叫作「九二共識深水區要踏進去」，要深化「九二共識」，用和平協議消除兩岸敵對狀態，才能夠讓和平制度化，謀求兩岸未來穩定的、永久的和平。

洪秀柱說，她對國民黨有無可救藥的使命感，希望能打破這個百年政黨數十年來的醬缸文化。她寧願接受外界的埋怨與反彈，但她仍會做該做的，透過這次選戰，讓外界看見國民黨在改變，樹立黨內民主風範，這將有助於選後的整合。1060219

(中央社)