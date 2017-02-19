西川貴教問呷飽沒 被狡猾粉絲惹哭
出道20週年的日本搖滾歌手「T.M.Revolution」西川貴教今晚登台High唱，用台語問「呷飽沒」；安可時看到粉絲排字應援，讓他直呼「你們好狡猾」，在台上感動落淚。
西川貴教晚間在台北國際會議中心開唱，吸引2500名樂迷朝聖，以「獨裁-monopolize-」開場，粉絲High到站起來，西川貴教用中文說「3年沒見了，讓你們久等啦」。
帶來「vestige」、「Invoke」、「Naked arms」等歌，西川貴教用中文大喊「謝謝、謝謝大家」，問「開心嗎？」全場回「開心」，加碼秀台語「大家好，呷飽沒」，聽到粉絲熱情回應，讓他直呼大家聽得懂太好了，並頻喊「讚」。
安可時，西川貴教再度用中文說，「謝謝你們今天來，謝謝大家的安可」，連問兩次「開心嗎？」、「好不好？」熱情粉絲逗得西川貴教哈哈大笑；說完「大家一定聽過吧，歌名是RAIMEI」，就High唱安可歌曲。
最後唱「HEART OF SWORD」前，粉絲手舉「20週年，恭喜」紙板排出「TMR」，西川貴教先是傻一下，隨後喊「你們好狡猾」，落下感動淚水，並鞠躬致謝；擦乾眼淚後喊出「大家一起唱」，聽到全場大合唱，稱讚「台灣最棒啦」，離場前頻說中文「謝謝」，以及「我愛你，台灣」。1060219
(中央社)
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