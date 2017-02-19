陸檢測板藍根多不合格 二氧化硫殘留高
中國大陸國家食品藥品監督管理總局日前檢測，46家企業生產的54批次中藥飲片不合格，其中28批次是板藍根，二氧化硫殘留量超標是原因之一。
錢江晚報報導，根據國家食藥監局通告，標示為上海華鷹藥業有限公司、安徽省金芙蓉中藥飲片有限公司等企業生產的28批次板藍根不合格。不合格項目包括性狀、含量測定、二氧化硫殘留量等。
其他還有18披次的當歸不合格，不合格項目包括性狀、鑒別、二氧化硫殘留量等。
報導指出，食用二氧化硫超標的食品藥物，會對呼吸道、食道、胃黏膜有刺激作用，會引起胃腸道代謝紊亂，甚至有致癌風險，而哮喘患者、對二氧化硫過敏者影響會更加明顯。
板藍根是中藥材的一種，被視為有清熱解毒的功能，在大陸多用於治療感冒。
廣州日報引述業者表示，板藍根之所以出現高比例不合格，是因為生產者多、低價競爭的結果，因為若嚴格按照要求生產，可能會賠錢。
此外，有些大藥材企業有自己的種植基地，但很多板藍根生產小廠沒有自己的種植地，需要從市場上零散收購藥材，難以保證每批藥材都符合質量要求。
國家食藥監總局已要求各地食藥監部門對違法行為進行立案調查，在1個月內做出處罰決定。1060219
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。