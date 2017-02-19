陸檢測板藍根多不合格 二氧化硫殘留高

我要評比

中國大陸國家食品藥品監督管理總局日前檢測，46家企業生產的54批次中藥飲片不合格，其中28批次是板藍根，二氧化硫殘留量超標是原因之一。

錢江晚報報導，根據國家食藥監局通告，標示為上海華鷹藥業有限公司、安徽省金芙蓉中藥飲片有限公司等企業生產的28批次板藍根不合格。不合格項目包括性狀、含量測定、二氧化硫殘留量等。

其他還有18披次的當歸不合格，不合格項目包括性狀、鑒別、二氧化硫殘留量等。

報導指出，食用二氧化硫超標的食品藥物，會對呼吸道、食道、胃黏膜有刺激作用，會引起胃腸道代謝紊亂，甚至有致癌風險，而哮喘患者、對二氧化硫過敏者影響會更加明顯。

板藍根是中藥材的一種，被視為有清熱解毒的功能，在大陸多用於治療感冒。

廣州日報引述業者表示，板藍根之所以出現高比例不合格，是因為生產者多、低價競爭的結果，因為若嚴格按照要求生產，可能會賠錢。

此外，有些大藥材企業有自己的種植基地，但很多板藍根生產小廠沒有自己的種植地，需要從市場上零散收購藥材，難以保證每批藥材都符合質量要求。

國家食藥監總局已要求各地食藥監部門對違法行為進行立案調查，在1個月內做出處罰決定。1060219

(中央社)