金正男死因和行兇手法 仍待警方報告

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北韓領導人金正恩哥哥金正男遇刺案，馬來西亞警方今天雖首度召開記者會，說明將追緝仍在逃嫌疑人外，並未公布金正男遭毒殺的行凶手法，警方仍將等待檢驗報告出爐。

根據警方調查，此案在逃7名嫌疑人中，有4人已離境，其中5人證實為北韓籍，2人有待鑑識。

金正男於13日在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡，外界高度關注他的死因及行凶手法。大馬媒體根據閉路電視畫面報導，落網女子的其中一人從背後掐住金正男頸部，以布塊捂住金正男的頭部，另一人則朝臉部噴射毒液。

金正男遭伏擊後，跑到10餘公尺外的機場服務台求援，不斷痛苦呻吟，聲稱「很痛啊，很痛啊，我被人噴射了液體」。警方人員攙扶金正男到機場診療室，但當時金正男已陷昏迷，診所醫師隨後再轉送醫院。

大馬媒體刊出金正男遇刺後轉送診療室身影，照片中的金正男已呈現昏迷狀態。

儘管這些疑似暗殺過程細節隨警方調查相繼曝光，警方也從未證實報導的真偽，而是鴨子划水努力依既有跡證，全力拼湊出犯案事實過程。

馬來西亞全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）今天雖首度召開「北韓公民在馬來西亞被殺害」案記者會，仍未說明媒體關注的金正男死因及行凶手法。

馬來西亞的中國報引述諾拉昔的話說，警方也想要了解答案，會努力調查證據，目前暫不公布相關口供及調查細節。警方也在等待金正男的解剖及毒理報告。

不過，報導中也提及諾拉昔回應媒體詢及死者是否是金正男時說，警方在死者身上發現的是名為金哲（Kim Chol）的護照，警方需要掌握證據才能進行100%確認。

大馬警方今天下午舉行「北韓公民在馬來西亞被殺害」案記者會，現場擠進大批媒體記者，了解警方首度公布的案件偵辦進度。1060219

(中央社)