安檢所前副座欠百萬賭債 逃進派出所躲債
海巡署岸巡二總隊前正濱安檢所張姓副所長本月7日，疑因賭債在外欠下巨款，先後向隊上同袍商借百萬還債，但疑遭債主威脅跑至基隆市南榮路派出所，尋求庇護，劈頭就向警方表示「債主追債追得很緊」怕被人毆打，但最後因他身上無外傷，也否認遭到暴力討債，警方勸說金錢債務，屬於民事糾紛，希望他能和債主協調還債事宜，事後備案完就離開返家。
31歲的張男去年曾任正濱安檢所副所長一職，直到今年一月因此被調離主管職位，改任深澳安檢所小組長一職，為了償還賭債曾向隊上同僚伸手，朱姓士官長甚至用私人信貸，借了張70萬餘元還債，而也像另外兩名隊員各借10萬餘元，前後加總近百萬元。
岸巡二總隊總指出，據了解，同袍曾聽聞張男今年3月將退伍，要拿退休金還債，至於張男為何去派出所尋求保護，也無從得知，但針對張男積欠他人財物，致單位形象受損，依規定會對他記小過1次。
而昨天又有人爆料張男從派出所離去後，遭人強押至基隆市安樂區情人湖毆打，甚至強行奪走身上現金、更要求張男交付提款卡領取3萬多元現金，但警方並未獲報案，而且張男也無從得知對方身分。
(中時)
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