和鬼怪當好朋友　風神寶寶《晴空小侍郎》到台北

《晴空小侍郎》裡的莫怪樓很奇幻，裡頭住滿了各種大妖、小怪和神靈。（風神寶寶兒童劇團提供）

小氣鬼、可愛鬼、懶惰鬼，這些鬼怪有什麼各自的心事呢？（風神寶寶兒童劇團提供）

小氣鬼、可愛鬼、懶惰鬼，這些鬼怪有什麼各自的心事呢？風神寶寶兒童劇團最新作品《晴空小侍郎》，改編作家哲也同名小說，將書中的奇幻世界搬上舞台，以傳統歌仔戲融入現代歌舞場面，訴說一個溫馨、動人的鬼故事，滿滿的人情味，廣受大人小孩的喜愛，日前巡演嘉義、台東、高雄等地，下週將在台北登場。

「這是一齣不避諱談論生死的兒童劇。」團長陳昭賢表示，風神寶寶兒童劇團成立4年來，一直希望打破觀眾對兒童劇的既定印象，並且以傳統歌仔戲元素對孩子們說故事，「不一定要用幼稚的方式對孩子們說話，或是預設他們聽不懂，其實只要發揮創意，說一個完整的好故事，孩子們一定可以接收戲裡的訊息，像這齣戲就碰觸大人們也還在學習的生死離別課題，還有如何與人為善的人際功課。」

《晴空小侍郎》故事描述一名小男孩晴空，為了尋找過世的妹妹，誤闖入鬼界裡的「莫怪樓」，因此被鬼部尚書晴爺爺抓去當小幫手，被命名為「晴空小侍郎」。善良的晴空小侍郎，為了找到妹妹，不僅非常努力工作，還伸出援手幫助諸多大妖、小怪解決他們各自的心事難題，最後這些鬼怪們也回過頭來幫助他，讓他順利和妹妹見面。

導演許栢昂表示，《晴空小侍郎》是非典型兒童劇，有別於一般兒童劇裡的明亮氣氛，全劇一開始就很陰森森，舞台上還有移動的鬼火，非常神祕，「整齣戲裡完全沒有『各位小朋友大家好』這樣子的發語詞，而是實際帶著小朋友融入鬼怪真情流露的內心世界，也啟發孩子們學會用同理心看待和自己不一樣的人。」

許栢昂說，雖然劇中碰觸死亡話題，「但是我們用輕盈、淡化的方式表現，像是劇中的『心想事成咒』，表明『想要有什麼就有什麼，只要你說出口』，就讓劇中的晴爺爺再度復活，也是告訴小朋友，假如遇上親人離世時也不要害怕，只要心裡想著親人，那個人就會永遠存在。」

《晴空小侍郎》將在3月4日至5日於台北城市舞台演出3場，4月15日至16日到台中國家歌劇院演出。

(中時)