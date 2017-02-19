南投燈會閉幕，明年原地續辦

南投燈會在璀璨煙火中閉幕，明年將在原地續辦。（廖志晃攝）

南投燈會今年結合國際沙雕藝術展、恐龍展，還有重慶「銅梁火龍」表演，吸引450萬人潮！縣長林明溱在19日燈會閉幕時表示，今年南投燈會很成功，感謝民眾支持，企業、宗教等團體贊助，明年南投燈會將繼續在南投市貓羅溪畔舉辦。

來自重慶的銅梁火龍，更為南投燈會掀起高潮，副縣長陳正昇居間聯繫，促進兩岸交流，也讓國人欣賞難得一見的民俗技藝，精彩絕倫，元宵節當晚2場次，觀賞人數超過3萬人次，人潮塞滿貓羅溪畔，觀眾驚呼聲不斷！

林明溱表示，今年南投燈會很成功，很多人告訴他，南投燈會辦得比台灣燈會還精彩！感謝縣府團隊、縣民的支持，以及企業贊助；由於考慮場地等因素，明年燈會將同樣在南投市原地舉辦。

(中時)