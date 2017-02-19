兒童劇暗藏歌仔戲密碼　風神寶寶最新作品《晴空小侍郎》

風神寶寶兒童劇團團長陳昭賢飾演《晴空小侍郎》裡的主角「晴空小侍郎」一角。（風神寶寶兒童劇團提供）

陳昭賢在《晴空小侍郎》裡飾演晴空小侍郎一角，演活了主角善良、純真的形象。她表示，為了吸引孩子們專注看戲，並學習歌仔戲表演語言，製作團隊可說是煞費苦心，不僅在服裝設計上特別選用繽紛多彩的鮮艷顏色，讓鬼怪現身時不會太可怕，同時還暗藏許多傳統歌仔戲密碼，別具巧思。

「我們把戲曲的身段放大動作表現，強調歌仔戲的動作線條，讓小朋友們在不知不覺中，吸收歌仔戲的表演語言，看完戲會很有收穫。」

陳昭賢舉例，劇中特別有趣的段落「唐郎和黃怯之爭」，這出自原著裡的橋段，也是「螳螂捕蟬，黃雀在後」的典故延伸，「唐郎和黃怯原是好兄弟，但是他們有很奇怪的模式，就是一人容易緊張，後面不能站人；另一位則是很膽小，一定要躲在別人後面，這兩個互相矛盾的人，也因此不斷打架，打到最後一個只剩下頭，另一個只剩下身體。」

陳昭賢表示，這對矛盾的角色，恰好可以融入傳統武打戲，讓故事情節更加生動，「唐郎拿著雙刀，象徵螳螂觸角，黃怯拿著槍，雙刀與槍對打就是經典武打戲，即使是兒童劇，小朋友們仍可以看見歌仔戲的武打戲。」

陳昭賢說，全劇還有鑼鼓點貫穿其中，「鑼鼓點就如同歌仔戲的心跳，我們隨著鑼鼓點表現開心、難過的心情，這些都是藏在戲裡面的歌仔戲語言，觀眾們可仔細感受。」

(中時)