機器人搶走人類工作 比爾蓋茲：應納稅

微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。(圖/美聯社)

微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）日前受訪表示，偷走人類工作的機器人應納稅。

「假設工人在工廠工作的薪資為5萬美元，將被徵收所得稅、社會安全稅等。若機器人做了相同的工作，那麼就應該對機器人課相等的稅。」比爾蓋茲表示。

據《紐約郵報》(New York Post)報導，比爾蓋茲在接受數位媒體《石英》(Quartz)時表示，向機器人所課的稅可資助於照顧長者，或是學校教育等項目。《石英》指出，過去歐盟議會議員曾考慮向機器人課稅的法案，但最後遭到拒絕。

比爾蓋茲表示，徵收的稅是來自於藉由機器人所省下的人力成本，或是專門對某種機器人類型徵收機器人稅，「我不認為機器人公司會因被課稅而感到不滿。」

據英國牛津大學的最新報告指出，未來20年內，美國約有47%的工作會被機器人取代。

(中時電子報)