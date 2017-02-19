台銀不敵裕隆 晉級季後賽之路艱難
超級籃球聯賽（SBL）台銀今天以68比94敗給裕隆，台銀目前戰績墊底，如果要晉級季後賽，除了最後2場比賽都要贏，還得看金酒臉色，晉級之路艱難。
上半場結束，裕隆以42比32領先台銀，下半場裕隆持續擴大優勢，第4節還剩下7分多鐘， 柯旻豪翻身跳投，把領先分數突破20分大關，裕隆接下來也都用本土球員應戰。
最後2分鐘，李德威接獲妙傳大秀單臂灌籃，讓裕隆板凳區上的球員又叫又跳、相當興奮，球員也越打越開，全隊12名球員輪番上場，有11名球員都拿下分數，火力四射。
裕隆三分球21投10中、二分球42投23中，命中率出色。後衛葛記豪表示，針對台銀的防守大家都表現不錯，也分享球、找機會，所以命中率高。
金酒稍早贏球，戰績8勝20敗，台銀輸球後7勝21敗，戰績榜分別排在第6和第7。
由於台銀對金酒的對戰處於下風，如果兩隊戰績相同，將對台銀不利，剩下最後2場比賽，台銀若要前進季後賽除了自助，也要看金酒的表現。1060219
(中央社)
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