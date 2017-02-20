健康50專欄：這方法不讓孩子變媽寶

物理治療師汪佩蓉(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪，談幼兒的精熟動機。(馬樹立攝)

健康50 - 如何觀察和促進幼兒的精熟動機

常聽到家長們詢問：「我們家小孩玩玩具很沒有動機耶!該怎麼做才能促進小孩玩玩具的興趣呢?」其實孩子的動機會影響其日後的發展及活動參與能力，動機高的兒童可自主學習、且主動地參與不同種類的活動來豐富自己生活，而不是成為只喜歡依賴父母的媽寶。

幼兒對事物探索能力的動機都屬於「精熟動機」的範疇，精熟動機指的是兒童與生俱來的、多面向的內在驅動力，表現出對中度挑戰或較難任務之專注、持續及投入程度，孩子會用這樣的能力來解決問題、熟練技巧以完成任務。精熟動機注重幼兒達成任務過程中的持續程度，而不是其解決問題的能力。常用來觀察兒童動機的方法包括「任務導向行為的持續程度」和「出現任務導向行為時的正向愉悅情緒」。前者為觀察兒童可否專注且持續地用適切的玩法展現玩的行為(圖一)；後者為觀察幼兒在活動過程中，是否有拍手說棒、微笑、叫大人來看等正向的情緒表達(圖二)。您不仿在孩子參與某項活動時，在旁觀察他們是否有投入其中，且持續地玩，過程中是否有展露愉悅神情，若有，表示他/她從事此活動之精熟動機是很不錯的。

圖一：孩童專注地投入畫畫活動。(圖/汪佩蓉提供)

圖二：孩童拼圖時主動拍手表示找到了。(圖/汪佩蓉提供)

【增進孩童精熟動機的方法】

1.安排適當年齡及難易度適中的玩具、環境或活動，讓孩子有比較多成功的經驗。

2.支持和鼓勵孩子獨自嘗試比較有挑戰性的活動，雖然孩子可能無法成功完成活動，父母也不要太快給予大量的協助。

3.家長避免過度協助或過度指導，以免限制孩子獨立嘗試的機會或抑制其玩法的獨創性，以及降低孩子自在探索環境的動機。

4.家長要具有敏感度與反應性，在兒童玩玩具或進行活動時，給予適當且適時的協助，以幫助孩子成功的完成活動，透過家長適時的引導，孩子的能力能獲得好的提升。

例如：當兒童在串珠珠的同時，若家長了解他/她仍不會串珠且兩手協調差，可先幫忙穩定繩子之前端，並讓孩子先練習將珠子對準及穿入繩頭內，讓孩子有較多成功經驗後，會更有動力持續嘗試與精熟技巧。

5.當孩童有企圖想嘗試具挑戰性的活動時，家長應在過程中給予孩子讚美和鼓勵，不要等到成功完成後才給予讚美，這樣兒童會更有意願對多樣活動做嘗試，也會更有動機去學習更難的事物。

【如何調整遊戲或玩具的難易度】

家長可從兒童玩玩具或遊戲的成功率來看，若其成功率達40-60%，表示這個玩具或活動是適度挑戰的，若成功率低於20%，表示此玩具或活動太難，需要在活動中結合一些孩子已精熟的部分(成功率為90-100%)一起執行。

例如：你想讓孩子練習穿鞋子，孩子若已經可以將鞋子上的魔鬼粘黏貼好，您可部分幫助孩子練習把腳穿進鞋子的步驟，其他讓孩子獨自完成；此外，盡量選擇孩子有興趣的活動，建議順著孩子的想法來選擇，例如：想讓孩子多練習穿衣服，可讓他自己挑一件想要穿的衣服，這樣他想完成穿衣服的動機會增加；再者，活動的選擇上可多變化，並可結合不同的情境做重複練習；如此一來孩子才能真正把精熟在某個活動的能力應用在不同情境之中。

（本文作者汪佩蓉為臺灣大學物理治療學系博士班第7屆畢業生）

(中時電子報)