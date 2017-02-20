CBA》林志傑22分領廣廈險勝 季後賽8強出列
中國大陸甲級聯賽(CBA)19日進行最後1天例行賽，「野獸」林志傑貢獻22分、6籃板，劉錚6分、6籃板，攜手幫助浙江廣廈歷經2度延長，驚險以135比132擊敗上海大鯊魚，確定以排名第4身分晉級季後賽，首輪對手將是遼寧。
將於24日登場的季後賽首輪對戰組合全數出爐，除了廣廈(30勝8敗)對上遼寧(29勝9敗)，排名第1的新疆廣匯(32勝6敗)遭遇山東(22勝16敗)、廣東宏遠(30勝8敗)對上四川(23勝15敗)、上海(30勝8敗)對決深圳(26勝12敗)。
同時這也代表7名台灣CBA球員當中，剩下效力廣廈的林志傑與劉錚，以及效力上海的曾文鼎，3人還須留下打完季後賽，至於陳世杰與胡瓏貿效力的福建，以及楊敬敏效力的北控、田壘效力的天津3隊都遭淘汰，4人可望近日返台。
另在19日其它比賽，楊敬敏在本季最終戰拿下22分、10助攻與7籃板的全能表現，北控仍以118比124輸給福建，胡瓏貿4分、2助攻，陳世杰沒上場；田壘則拿8分、7籃板與2抄截，天津以83比123慘遭新疆痛宰。
(中時電子報)
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