顏大和批司改 法務部：顏沒批作秀

檢察總長顏大和在司改國是會議分組會議召開前夕，直言許多議題早可透過各部會解決，毋需勞師動眾送交司改國是會議，甚至有媒體報導顏大和批司改國是會議作秀。法務部今(20)日凌晨回應，顏總長對檢察工作有極高熱忱、對司改有高度期待，與記者閒聊間表達個人意見，但未表示司改作秀、已定案還要玩等字眼，請外界不要誤解。

法務部另表示，司法官學院院長蔡碧玉擔任司改國是會議第二組分組委員，是法務部所推薦，因蔡碧玉對司法行政一元化等相關司法政策問題長久以來有深入研究，且近月來司法官學院舉辦的司法論壇，也有對第二組中相關議題作深入討論，相信蔡碧玉在該組將會發揮專長。至於相關議題如有重疊或關聯者，各分組亦可決議並報籌委會通過採取合併討論處理。

此外，針對顏大和對檢察行政監督權應回歸最高檢等建言，法務部表示，在第三組有關提昇檢察系統透明與效能的議題中，本就可以具體討論，法務部會就顏總長所提的檢察改革的建言，在各分組及相關議題中提出報告，讓委員作成決議。

法務部說，有關司法改革的議題，各界仍然可以透過各種管道表達意見或上總統府司改網站，提供各組召集人、委員作為討論的議題或委員發言的資料，並非只侷限於已公布的子題，歡迎各界對於司改繼續提供具體寶貴可行的意見，共同促司法改革成功。

(中時)