川普誤稱瑞典遭恐攻 慘遭網友挖苦取笑
美國總統川普昨天對支持者發表談話時，顯然誤指北歐國家瑞典發生了恐怖攻擊事件，這是他的政府提及不存在攻擊事件的最新案例，他因此在社群媒體飽受網友挖苦取笑。
英國廣播公司（BBC）與法新社報導，共和黨籍的川普在佛羅里達州參加一場宛如競選造勢活動的集會時，點名曾遭恐怖分子攻擊的地方，誤將瑞典列入。
川普上個月簽署命令，禁止難民與七個穆斯林居多數國家的公民入境美國，他為這項作法辯護，語氣激昂表示：「看看德國發生的事情，看看昨晚在瑞典發生的事情。瑞典呢，誰相信會發生這種事？就是瑞典。他們收留了大量難民。他們面臨了以往從沒想到可能發生的問題。」
他的禁令已遭聯邦上訴法院暫時凍結，但川普誓言本周會發布新的命令，以保護美國人民。
川普在演說中還提及比利時的布魯塞爾以及法國的尼斯和巴黎，都是曾發生恐怖攻擊造成慘重死傷的歐洲城市。
法新社今晨要求白宮澄清川普這項談話，但政府發言人未立即回應。
在川普最愛使用的社群媒體推特上，用戶紛紛拿川普這次明顯失誤大開玩笑，創造了「昨晚在瑞典」（#lastnightinSweden）和「瑞典事件」（#SwedenIncident）的標籤。
美聯社報導，目前還不清楚川普究竟是指什麼事，但瑞典前一天晚上並沒有發生大事，因此川普的談話令許多瑞典人覺得很費解，在推特上引發熱烈的討論。瑞典外交部發言人也出面表示，政府不知道有任何「與恐怖主義有關的大事」。
瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）戲問：「瑞典？恐怖攻擊？他哈了什麼草？問題多多。」
歐洲議會的瑞典議員霍克馬克（Gunnar Hokmark）也轉推一則挖苦川普的推文，文中說：「昨晚在瑞典，小犬把他的熱狗掉在營火裡。可悲！」霍克馬克加上一句：「他（川普）怎會知道？」
川普政府成立近一個月，他的助理曾公開提起幾場沒有發生過的屠殺案，因此備受批評和取笑。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）曾在一周內三次提及亞特蘭大的恐怖攻擊。他後來表示，他想說的是佛羅里達州的奧蘭多市，去年當地有一名阿富汗裔美國人大開殺戒，在同志夜店裡屠殺49人。1060219
(中央社)
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