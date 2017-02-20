加州暴雨成災 至少5死
飽受數年乾旱之苦的美國加州，今冬已經迎來多場暴風雨天氣，最新一波風暴帶來強風豪雨，在南、北加州都帶來嚴重災情，並導致至少5人死亡。
這個周末北加州仍在風暴影響的範圍內，累計將有2-4吋降雨，部分地區甚至將有10英吋的降雨，開車能見度將有問題，當局也提醒駕駛人小心。
昨天北加州各地刮強風，晚上氣溫明顯降低並且下雨，氣象預測顯示，周日晚間到星期一將有豪雨，新一股風暴又將於周二晚間到周三期間來襲，恐將再度引發淹水和泥石流等災情。
南加州的雨勢已經過去，不過上周五(17日)晚登場的強勁風暴，在南加州造成至少5人死亡，洛杉磯與聖地牙哥多處公路淹水，交通嚴重受阻。南加州Ventura縣警方表示，當局在周六於千橡市(Thousand Oaks)清理暴風雨後的環境時，發現一具男屍，死者年約20多歲，是被快速行進的洪水捲入然後夾帶到此。其他4人死亡也都是受暴風雨天氣相關災情導致。
南加州15號公路南向路段，因為大雨而出現坍方，周六有一輛大型拖車和一輛救護車相繼翻覆到公路底下的坍方處，讓人看得怵目驚心。
一月中以來，加州連續出現的大規模降雨，已經導致加州的河川、水庫、水壩和溪流等水位暴漲，對下游居民造成威脅，部分地區民眾一度疏散。
(中時電子報)
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