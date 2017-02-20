沒錢包紅包 陸民貼告示拒酒席惹議論
大陸重慶有一名男子，因不堪頻繁的酒席，導致掏出大半積蓄包紅包，索性在自家門外貼出告示，稱因收入微薄，無法承擔太多應酬，除了喪葬、嫁娶外，「所有一切酒席拒絕參加」。此舉引起鄉鄰議論，但也真的沒再收到任何酒席邀請。
法制晚報報導，大陸重慶一名月收入約15000元台幣的鄉村醫生，上有高堂，下有兩個女兒，他因為不堪近一個多月來，參加了27場酒席，花掉了全年的大半積蓄，便在自家門外牆上以大張紅紙貼出「溫馨提示」，表示「我因收入微薄，實在無法承擔太多應酬，反屬喪葬、嫁娶之外，所有一切酒席拒絕參加，望各位親朋好友、父老鄉親多多理解，實屬報(抱)歉」，並屬名。
報導指出，該告示貼出後，遭到鄰居嘲諷，「沒錢上份子(包紅包)還好意思張榜」，在告示貼出後目前再也沒有接到吃酒宴邀請。
該名謝姓鄉村醫生直言，不能只在乎其他人的看法，他這陣子連去了27場酒席，「實在無力承受，有些憤怒了」，他也直言，「我有兩個上學的小孩，有父母要贍養，不能為了面子把日子過得緊巴巴。」
不過此舉也讓大陸地方頻繁酒宴的情況再次引起討論，報導指出，有些人生日請客、買房請客、搬家請客、買第二套房還要請客，謝姓鄉村醫生也說，在他居住的村莊，借錢包紅包的少說也有五六戶人家，他近期來共包出了4600元人民幣的紅包，將近是他兩個月的薪水。
「傳統禮儀不能丟，但是大家都應該控制範圍，不要攀比」、「還是要有人站出來說幾句，份子錢水漲船高，生活質量水深火熱啊」，報導指出，謝先生的告示瘋傳網絡，不少人感同身受。
(旺報)
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