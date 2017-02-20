NBA》與柯瑞是宿敵？詹姆斯：這很不尊重

詹姆斯自認與柯瑞之間稱不上世仇對決。(美聯社資料照)

連續兩年爭奪總冠軍的騎士與勇士，本季依舊強勢，各界都看好兩隊再度於季後賽碰頭，有可能成為NBA最新世代的瑜亮對決。不過騎士隊詹姆斯卻認為，將他(騎士)與柯瑞(勇士)稱為宿敵，是一個很不尊重的說法。

詹姆斯說：「這種說法沒有道理，我與柯瑞根本算不上宿敵。說到真正的恩怨對立，那是大鳥柏德(塞爾提克)與魔術強生(湖人)，北卡大學與杜克大學，俄亥俄州大與密西根大學。如果你把『詹姆斯與柯瑞』放進這份名單，那是侮蔑了這3組偉大的世仇。或許我與柯瑞還會有更多的對決，但以現況而言，我們絕對還沒有到達那個等級。」

ESPN以前評選過「北美體壇10大恩怨對立」的榜單，排名第1的正是俄亥俄州大與密西根大學的美式足球對決，其他還有拳王阿里vs.弗雷瑟、北卡大vs.杜克大、張伯倫vs.比爾羅素、洋基vs.紅襪等等，綠衫軍與湖人甚至沒擠進前10名。

相較之下「柯瑞與詹姆斯」確實沒有同等的份量，先不說柯瑞有沒有把詹姆斯當敵人，即使他真這麼想，勇士隊也很難說是完全以柯瑞為主的球隊。詹姆斯與馬刺隊鄧肯也曾在總冠軍戰3度對決，但很少人會把他們當成宿敵。由此看來，詹姆斯所言可說是持平之論。

(中時電子報)