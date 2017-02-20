私下吐苦水 美國安會官員遭川普拔官
美國總統川普任命的白宮國家安全會議資深官員狄爾，由於在私下交談中批評川普的政策與他的核心顧問，因而遭到拔官。
美聯社報導，一個月前由川普任命為國安會西半球事務部門主管的狄爾（Craig Deare），今天被請出華盛頓行政辦公大樓（Executive Office Building）。
一名白宮資深官員證實，狄爾不再任職於國安會，他已回任之前在國防大學（National Defense University）的職務。
不過現任與前任政府官員透露，狄爾遭解職和他16日於華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）的私下談話有關。參加這場討論的一名人士指出，狄爾重批川普政府的拉丁美洲政策，尤其是與墨西哥的關係一開始就困難重重。
這名人士也表示，狄爾對於自己被阻絕於大部分的墨西哥政策討論之外，公開表達沮喪，認為包括首席策士巴農（Steve Bannon）及川普女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）在內的川普核心成員，在白宮規劃政策時並未徵詢國安會主管的意見。
川普就任總統第一週即簽署命令，要在美墨邊境築牆，推動他的競選承諾。此舉使得墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）1月底取消訪美之行。1060220
(中央社)
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