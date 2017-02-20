有片】2女在吉隆坡機場秒殺金正男

金正男13日在吉隆坡第二國際機場遭2女下毒。（圖截自網路）

馬來西亞警方公布已被逮捕的4名嫌犯，其2女涉嫌在機場毒殺金正男。（圖取自馬來西亞皇家警察臉書）

2名女嫌13日在吉隆坡第二國際機場涉嫌對金正男下毒手。（取自youtube ）

北韓頭子金正恩同父異母兄長金正男13日上午在馬來西亞吉隆坡第二國際機場準備前往澳門時，在機場遭越南及印尼女子襲殺，送醫不治。19日，影片曝光，金正男可說是遭到秒殺。

根據日本富士電視臺（FUJI TV）取得的機場閉路電視錄影。事發時，金正男獨自一人到機場，身著輕便西裝，不料遭2名女子盯上乘機下毒手，下毒過程不到3秒鐘（過程僅2.33秒）。

金正男抵達機場後，在出境大廳停下腳步，抬頭觀看航班電子顯示幕，接著他走向自動櫃台專區，準備辦理登機。此時，印尼身穿LOL白色上衣的越南籍段氏香從後走近，印尼籍女嫌艾莎上前向金正男搭話，故意分散他的注意力，段氏香迅速從後方手摀住金正男的臉並把毒物抹上，過程不到3秒。犯案後，兩女若無其事迅速脫身，各自往不同方向離開機場。

段氏香供稱，下毒時左手曾戴手套，後來她到女子廁所，將手套脫下並清洗雙手。

金正男遭到襲擊後，仍然腳步穩定的下樓，立即向機場女職員求助，職員把他帶往見警察。金正男向警察講述案發過程後，再被帶往機場診所接受治療，豈料在送醫途中不治身亡。

馬國警方19日首次就金正男事件召開記者會，公布正追捕7名在逃男子，包括5名北韓籍男子。其中4名北韓籍男子在金正男被殺後，即登上飛機逃離馬國。連同近日被捕的2男2女，涉案人士至今已達11人。

(中時電子報)