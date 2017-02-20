西川貴教喝好喝滿，一天灌3杯全糖珍奶

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出道20週年，怎麼能沒有台灣…的珍珠奶茶！？T.M.Revolution二度在台舉辦演唱會，他在2500名觀眾面前火力全開，中文講的更是溜，不時問候現場之外，也秀了「甲霸沒（吃飽沒）」等台語，抵達台北看到歌迷接機開心，朝思暮想的珍珠奶茶更是喝好喝滿，首日竟喝了三杯！

現在才2月中，但西川貴教已經造訪台北三次，由於之前天氣都不是很好，讓西川貴教抵達後問工作人員：「這陣子台灣天氣是不是都不好？」結果今天演唱會出大太陽，加上信義區展覽活動多，熱鬧的氣氛讓他心情超級好；而這幾趟則讓西川貴教珍奶魂上身，抵達台北後隨即趕往會場場堪的他，先來兩杯再說，晚上享用炒飯、雞湯等料理後，再補一杯，且都是全糖少冰，愛珍珠奶茶的程度完全超乎想像，堪稱日本藝人中的珍奶王。

二度來開唱且又是20週年，西川貴教將精華曲目一網打盡，從出道曲「独裁 -monopolize-」開始連唱六曲，「歡迎來到TMR的演唱會」等中文講的順，更說：「20週年我終於來到台灣。」讚台灣歌迷超棒，最後唱 HEART OF SWORD之前，歌迷將寫著：「20th ありがとう」的手幅舉起並排成TMR字型，在台上的西川貴教先是傻了一下，隨後喊：「你們好狡猾！」落下感動的眼淚，他最後用中文大喊：我愛你，台灣！！！全場大合唱的歌聲中畫下完美句點。

這場演唱會還與知名相機廠牌合作推出「一首歌」攝影時間，先前有參加活動的觀眾就能在「HIGH PRESSURE」拍攝，成為日本藝人演唱會相當創新的嘗試。為了演出，光日本工作人員就來了約40人，再加上台灣更是近百人，浩大的陣容只為了要讓T.M.Revolution的20週年台北場能完美。台上熱唱、台下熱情，歌迷們也準備簽名布條讓西川貴教超感動，甚至還有人以當年「HOT LIMIT」黑色繃帶裝現身，成為焦點。

雖然下次再來不知道何時，但西川貴教也跟台灣歌迷約定「很快會再來」，台北場之後他將返回日本繼續其他工作行程。

(時報周刊)