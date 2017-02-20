CBA》前鵜鶘後衛弗雷戴特 單場獨砍73分

上海大鯊魚隊弗雷戴特(右)在CBA開啟生涯新頁。(新華社資料照)

上海隊19日於兩度延長賽敗給浙江廣廈，但是現效力於上海隊的前NBA鵜鶘隊後衛弗雷戴特(Jimmer Fredette)打出CBA生涯代表作。弗雷戴特上場57分鐘，全場投49中25，包含10記三分球，個人狂砍73分，刷新隊史紀錄。

弗雷戴特在2011年選秀以第10順位加盟國王，始終擔任替補角色，離開國王後上場時間迅速減少，每場只打不到10分鐘，最終浪跡於發展聯盟。去年8月弗雷戴特轉往中國大陸發展，11月11日就以9記三分球繳出單場51分。在CBA找回手感與信心的弗雷戴特，也為自己敲開重返NBA的大門，不過他似乎有些遲疑。

弗雷戴特於上月受訪時說：「顯然NBA是最高等級的聯盟，如果有機會我是想回去的。但我不是百分之百確定，因為我在中國有很好的發展機會，即使我才來不久，這裡的球迷就對我非常好，超乎我的想像。這是個很好的聯盟(CBA)，我在這裡有機會賺到錢，過著很好的生活。」

弗雷戴特在NBA最後一年的年薪是馬刺隊的50萬美金，而他去年與上海隊所簽的合約為100萬美金。

(中時電子報)