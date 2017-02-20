提勒森 超低調的國務卿
美國總統川普上任後話題不斷，佔盡各媒體版面，不過細心的媒體發現，美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)幾乎沒有聲音，而且是刻意避開成為鎂光燈的焦點，簡直是超低調的國務卿。
美國國務卿主掌外交事務，是美國外交工作最高層官員。過去美國前總統歐巴馬主政時代，他所任命的希拉蕊以及凱瑞前後兩任國務卿，在國際場合上總是聚光的焦點，高調奔走於國際事務的斡旋工作，也常在媒體上發言，地位舉足情重。反觀提勒森自從上任之後，幾乎沒有發表公開談話，出席國際場合也非常低調，和他的「老闆」川普大相逕庭。
身為石油公司艾克森美孚前任執行長的提勒森，因為做生意的關係，與國際間多個領導人關係熱絡，尤其與俄羅斯總統普亭頗有交情，對於外交情勢也相當熟悉，不過他的行事作風卻極度低調。
美聯社報導指出，提勒森的作風謹慎、行事低調而且刻意避開鎂光燈。在他上任第一天，僅是向外交官員打了招呼，並在與俄羅斯外長聚會時，發表很簡短的講話。他上任後的第一周就盡量避免引人注意，儘管白宮多道行政命令與國務院的事務都有關。
他到底有多低調？就連他上任後首次出訪，這個周末在德國參加國際會議期間出席美、日、韓三邊會談，會後也只是低調的發布聯合聲明，沒有任何在鏡頭前的儀式或談話，與過去的美國國務卿「公開外交」的作風完全不同。提勒森在與日、韓外長的三邊會議上，向兩國保證美國將提供協防。
有不願透露身分的外交官員就表示，提勒森私下是個說話深思熟慮、獨立而且冷靜的人，而提勒森與外交官員的會議最常提到的，就是要確保外交人員的安全。參與會議的外交官員指出，提勒森對內目前打出安全牌，避免發表激烈的言論，而且開會時準備充分很有自信，不需要詢問身邊幕僚或是記筆記。
不過提勒森上任後，國務院已悄悄地展開改革。國務院官員已被白宮告知，國務院將會有預算刪減，其中被砍的預算主要是在對外援助金。而川普和其團隊在面試申請國務院高層職務的人士時，也預告國務院將有大量的人力精簡，甚至有些職務已經被砍。在提勒森出訪德國期間，國務院已有一些資深主管與顧問職務遭到取消、部分職位被重新安排，而一些職缺則暫時不會補人。
(中時電子報)
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