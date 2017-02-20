揭密！問診時穿白袍的醫師 為何手術時要穿藍、綠袍
日本已故作家山崎豐子小說《白色巨塔》描述大醫院裡的權力鬥爭，寫實的內容曾被翻拍為多次影劇作品，在台灣也備受好評！對大多數人而言，醫師問診看病時都是穿白袍，因而醫院也有「白色巨塔」之稱！然如看醫療劇，卻會發現醫師動手術時，醫師袍會從白色變成藍、綠色，再從藍、綠色變成白色，究竟是什麼原因呢？
顏色對人們影響大，醫師袍也不例外！《宅宅新聞》報導，為何醫師轉換工作時，就要穿上不同顏色的穿著，原來其中大有奧秘！
醫師問診看病時，會以白色做主要的醫師袍！據傳統說法，醫院畢竟是每天面對「生老病死」的地方，患者多為身體不適或是出事才會到醫院，而「白色」象徵整潔明亮，這時醫院如能打造亮白環境、醫師和護理人員身穿白色衣服能掃除患者不好觀感，能以色彩視覺影響心理感受。
另一種說法是因為白色易髒，如一些髒汙沾染到白袍上，很容易就會被發現，此舉能提醒醫療人員隨時保持乾淨整，讓病患能安心在醫院接受治療。
另常看醫療劇的朋友會發現，手術時的醫師、護理人員為何不穿白色衣服了，而是換穿藍色、綠色的手術袍，其中也是大有學問的！原因是手術過程時難免會看到紅色的「血」，然長時間盯著紅色看，易讓視覺疲勞。
這時如其他在手術房裡的工作人員穿著藍色與綠色，可有效舒緩長時間盯著紅色的視覺感。當漫長的手術結束後，醫生一抬頭就可從其他相關醫療人員身上的藍、綠色手術袍顏色來舒緩眼睛疲勞，衣服的顏色能防止醫生視覺疲乏並提高專注度，所以從醫院裡衣服的選擇都是從患者、醫師角度出發呢！
(中時電子報)
文章來源：《宅宅新聞》
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