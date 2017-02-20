川普亂講話外交生波 瑞典要美解釋
美國總統川普信口開河、胡亂指瑞典上週發生恐怖攻擊事件，已引起瑞典的外交關切，瑞典駐華府大使館已要求美國國務院解釋。
川普對提出針對難民及特定穆斯林國家的旅遊禁令，仍堅信自己是做對的事，他日前在佛羅里達州面對台下眾多支持者取暖時語氣激昂地表示，「看看德國發生的事情，看看昨晚（17日）在瑞典發生的事情。瑞典呢，誰相信會發生這種事？就是瑞典。他們收留大量難民。他們面臨以往從未想過可能發生的問題。」
但事實上，瑞典上週五根本沒發生震驚國際的重大意外事件，瑞典外交部發言人說，不知道有任何「與恐怖主義有關的大事」。
川普口無遮攔在網路上遭眾人嘲諷，他最愛的社群媒體推特上，標註「昨晚在瑞典」（#lastnightinSweden）和「瑞典事件」（#SwedenIncident）已成熱門主題，歐洲議會的瑞典議員霍克馬克（Gunnar Hokmark）還推文挖苦川普說，他兒子昨晚把熱狗掉在營火裡，真讓人難過的瑞典事件，「他（川普）怎麼知道的？」
不過，隨意指涉外國政府，已引起外交關切，瑞典駐華府大使館也在官方推特帳號標註「瑞典事件」並指出，瑞典不清楚究竟川普所指為何，「已經要求美國官員解釋」。
路透社說，瑞典已向國務院提出要求。
但不清楚瑞典是以「外交照會」、「函件」或「備忘錄」的方式，要求美方解釋。1060220
(中央社)
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