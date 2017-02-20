有圖有真相？日本女諧星酷似「金正男」

日本網友發現，日本的女諧星「近藤春菜」（左）長相酷似日前遭毒殺而死的金正男（右）。（近藤春菜照取自日本asajo網站，金正男照取自美聯社）

近來國際最有話題性的新聞莫過於北韓領導人金正恩的同父異母的哥哥金正男在馬來西亞遭毒殺而死，據傳兇手有女特務，案發過程比「韓劇」還精彩！目前馬國政府還在追緝兇手！然撇開真實案例，日本的女諧星「近藤春菜」卻也被這波金正男遭暗殺事件給「掃到了」，原因竟出自於她的長相，有大批網友公證她長的像金正男，直說把她的臉放在北韓「金氏家族」中一點也不奇怪！

金正遭毒殺在國際上議論紛紛，不僅是因為其胞弟金正恩外，其中金正男曾於2001年時帶妻兒去東京迪士尼樂園，但怕其身份惹議，因而使用假護照入境日本結果被逮捕，因此「金正男」這個名字對日本人也不陌生！

眼尖的日本網友發現，近藤春菜臉孔酷似金正男，還直說把近藤春菜的大頭照放在北韓「金氏家族」關係圖中一點也不突兀。（圖取自日本推特）

然有一個人卻因為這波金正男遭暗殺事件無端捲入風波，那就是現年33歲的日本女諧星近藤春菜！《宅宅新聞》報導，因近來金正男生前大頭照不斷被日本媒體播放，就有眼尖的日本網友發現，近藤春菜臉孔酷似金正男，還直說把近藤春菜的大頭照放在北韓「金氏家族」關係圖中一點也不突兀，猛一看，還會以為是金正恩、金正男的姊姊或妹妹呢！

33歲的近藤春菜（右）就常被日本媒體說其長相酷似68歲的日本資深演員角野卓造（左）。（圖取自日本網路）

然這也並非近藤春菜長相首次被網友拿來討論，33歲的近藤春菜就常被日本媒體說其長相酷似68歲的日本資深演員角野卓造。角野卓造中著名角色其中之一就是經典日劇《Hero》裡的刑事部長牛丸豐，而在《Hero》電影版裡也果真找來兩人客串，引發高話題。

雖說近藤春菜的長相總被拿來跟男性話題人物相比，不過近來這波金正男之死在日本、南韓都引發高關注，近藤春菜也因長相在亞洲引發話題，這也算是另類賺到一筆媒體曝光度了！

(中時電子報)