拳手在比賽中跳舞挑釁 結果悲劇了...

拳手哈汀(左)在比賽中開心跳舞。(摘自BCMMA、caposa推特)

在緊張刺激的格鬥賽場上，除非雙方實力有段差距，否則挑釁的動作並不十分常見。一位叫做哈汀(Joe Harding)的拳手在比賽中佔了上風，忍不住跳舞挑釁對手瑟加斯(Johan Segas)，結果空門大露的哈汀被逮個正著。

哈汀(左)的舞跳到一半就吃了對方一腳。(摘自BCMMA、caposa推特)

前1秒還在跳舞的哈汀，挨了當頭一腿之後立即倒地不起，裁判宣布賽加斯KO獲勝，全程不到5秒，成了這場英國BCMMA格鬥賽最有趣的鏡頭。由於瑟加斯在比賽裡採取較謹慎的打法，讓哈汀自以為佔了上風，不斷地加大揮拳的動作，表現出一副游刃有餘的模樣，最後還high到跳起舞來，導致自取滅亡。

哈汀(左)倒地不起，對手瑟加斯獲勝。(摘自BCMMA、caposa推特)

放下防禦向對手挑釁，這是已故拳王阿里與不敗拳王梅威瑟的拿手好戲，哈汀的動作似乎是在模仿英國「拳擊王子」哈梅德(Naseem Hamed)的招牌舞步。但是低估對手是要付出代價的，哈汀的故事告訴我們，在沒有具備傳奇拳王的實力之前，最好不要隨便模仿他們的舞步！

(中時電子報)