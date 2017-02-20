拳手在比賽中跳舞挑釁 結果悲劇了...
在緊張刺激的格鬥賽場上，除非雙方實力有段差距，否則挑釁的動作並不十分常見。一位叫做哈汀(Joe Harding)的拳手在比賽中佔了上風，忍不住跳舞挑釁對手瑟加斯(Johan Segas)，結果空門大露的哈汀被逮個正著。
前1秒還在跳舞的哈汀，挨了當頭一腿之後立即倒地不起，裁判宣布賽加斯KO獲勝，全程不到5秒，成了這場英國BCMMA格鬥賽最有趣的鏡頭。由於瑟加斯在比賽裡採取較謹慎的打法，讓哈汀自以為佔了上風，不斷地加大揮拳的動作，表現出一副游刃有餘的模樣，最後還high到跳起舞來，導致自取滅亡。
放下防禦向對手挑釁，這是已故拳王阿里與不敗拳王梅威瑟的拿手好戲，哈汀的動作似乎是在模仿英國「拳擊王子」哈梅德(Naseem Hamed)的招牌舞步。但是低估對手是要付出代價的，哈汀的故事告訴我們，在沒有具備傳奇拳王的實力之前，最好不要隨便模仿他們的舞步！
(中時電子報)
文章來源：@BCMMAUK
文章來源：@Grabaka_Hitman
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。