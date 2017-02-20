案發地與該男子住所僅約數公尺之遙。（方濬哲攝）

台北市濱江街一間地磅站外20日凌晨發生意外死亡案件，居住在地磅站的陳姓男子出外喝酒，疑似在回家時不慎跌倒在路邊撞到頭，救護人員到場時已無生命跡象，確切案情待警方調查。

(中時)