《觀點》NBA勇士隊的「小麻煩」！

對勇士來說，最感頭痛的是鋼鐵陣容實在沒有太多的「空間」調整。(圖:美聯社檔案照)

美國NBA今年球季才剛進入一半，現在，正是各大球隊管理階層在後半季進行截長補短的「修補」階段。但對上半球季全聯盟最強的金州勇士隊來說，卻面臨著一個「奢侈」的「小麻煩」！

通常，在球季進入一半之際，正是NBA全明星大賽登場的「休兵空檔」機會，更是各球隊高層苦思「求變」之時。

但對勇士來說，最感頭痛的是：這支鋼鐵陣容實在沒有太多的「空間」可作調整。目前，勇士的鋼鐵陣容，不論是先發的五虎將，或是後備的二軍團，個個都能征慣戰，它讓總教頭史蒂夫克爾可以遊刃有餘的調兵遣將，豪不費任何吹灰之力。

上周三，勇士的痛宰國王就是個最好的例子。在先發主將桌雷蒙格林Draymond Green於上半場就被吹兩次技術犯規，沒能打完上半場即告「出局」。若是一般球隊的總教頭一定是會大傷腦筋的。可是，兵多將廣的勇士隊立即派出了派崔克麥考Patrick McCaw上場代打，不僅攻勢沒弱下來，反而更激發球員的士氣，終場以109比86痛擊國王隊。其實，勇士隊所依賴的就是它的「深板凳」！

今年的新手選秀即將登場。奢侈的是，金州勇士隊手中還握有一張2017年第一輪的選秀牌，這張第一輪新手選秀牌將可讓勇士隊如虎添翼。目前，兵多將廣的勇士隊如果有看中的新手人選的話，就必須要從現有的人手中「砍人」，這當然是一個不大、不小的「麻煩」。

目前，勇士管理階層算來算去可能就只剩下在勇士隊排名順位第15的球員偉柏Briante Weber可以動了。由於偉柏的兩年球約即將於本周末屆滿，他是唯一可能被砍的「空缺」，其他的前14名球員個個兵強馬壯、一個都動不了。無論如何，這是勇士隊極端「奢侈」的、也是其他球隊所眼紅的「麻煩」。

對衛冕的克利夫蘭騎士隊來說，總經理大衛葛瑞芬David Griffin在這一「休戰空檔」期間最為傷腦筋的是：如何找一位能取代受傷的當家中鋒洛夫Kevin Love的球員？更重要的，這位中鋒還得是能與全隊靈魂人物「詹皇」配合得來才行。換句話說，這位替代中鋒人選，並非總經理葛瑞芬說了算，而還得要獲得「詹皇」的點頭才能過關。騎士總經理葛瑞芬正面臨著空前的大麻煩。

去年，勇士隊在「收編」前雷霆隊當家得分後衛「雷神」杜蘭特時，就曾經遭到同樣的「難題」。勇士總經理邁爾斯Bob Myers就必須先要「傾聽」當家明星球員「浪花兄弟」，尤其是浪花哥柯瑞的反應與意見，只有在柯瑞的首肯下，邁爾斯才能如願以償的。

勇士隊總經理邁爾斯的管理哲學一直就是這句金科玉律：「從來就沒有一個完美的陣容，也沒有一場完美的比賽，更沒有一位完美的球員的這回事。」正因為如此，總經理邁爾斯強調，「這才是有趣的地方，它讓人不斷的追求完美。」

當金州勇士於上週三在上半球季的最後一場球賽中，毫無懸念的痛宰殺加緬度國王隊，寫下47勝9敗的輝煌戰績，橫掃NBA。這不僅為今年捲土重來的勇士隊奠定了問鼎總冠軍的紮實基礎，更讓勇士隊的管理階層不必忙於尋找球隊還有何「弱點」，亟待補強。

正頭痛於找不到「可砍之將」的勇士隊總經理邁爾斯近日就說出了「很搖擺」的話：「屆時，如果我們啥事都沒做的話，那應是很好的結局。」說白了，金州勇士隊管理階層正打著「以不變應萬變」的「奢侈算盤」。

(中時電子報)