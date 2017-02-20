傳美國安顧問難尋 白宮否認

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針對有報導指白宮國家安全顧問這項重要職務沾染政治色彩，導致美國總統川普填補此一職缺遇到困難，白宮幕僚長蒲博思今天予以否認。

法新社報導，目前人在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假村的川普，準備面試佛林（Mike Flynn）辭去國家安全顧問後取代他的4位候選人。

佛林因為在接觸俄羅斯駐美大使一事誤導副總統彭斯（Mike Pence），而在13日辭職。

在此同時，蒲博思（Reince Priebus）今天在福斯新聞（Fox News）談話節目受訪，對於有報導指白宮國家安全會議陷入混亂，他加以回擊。

他被問到，川普是否堅持由引發爭議的首席政治策士巴農（Steve Bannon）在國安會扮演要角，蒲博思表示：「答案是沒有。」

白宮指出，國安顧問替代候選人已縮減到4位，分別是退役三星將領、代理國安顧問凱洛格（Keith Kellogg）、前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）、專長為反叛亂戰爭的麥馬斯特（H.R. McMaster）中將與西點軍校督察長卡斯蘭（Robert Caslen）中將。

另一位候選人、退役將領暨前中央情報局（CIA）局長裴卓斯（David Petraeus），則已不在競爭行列。1060220

(中央社)