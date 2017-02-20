「地平說」純搞笑？NBA老總：厄文在釣魚
騎士隊球星厄文的「地平說」意外成為全明星周的熱門話題，還驚動了聯盟總裁席爾佛。「我先聲明，我相信地球是圓的。」席爾佛說：「我跟厄文還是讀同一所大學(杜克大學)，我想他是在『釣魚』，造出一則很成功的『假新聞』！」
前兩天還在侃侃而談「地平說」的厄文，很快又改口說：「我懂科學，我能分辨哪些事是合理或不合理的。我認為地球是怎樣一點都不重要，重點是『厄文以為地球是平的』這個議題居然變成了新聞，這才是現代社會的神奇現象。」面對媒體的追問，厄文似乎已沒有興趣研究地球的形狀，他只是很高興他的理論引來關注，甚至成為熱門話題。
隊友詹姆斯說：「厄文是我的好兄弟，如果他認為地球是平的，那也無所謂，他是個很有趣的人。」勇士隊卓雷蒙格林則很開心地與厄文一搭一唱：「厄文的理論似乎點醒我了，如果地球是圓的，我們怎麼能站在上面呢？」
(中時電子報)
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