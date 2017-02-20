自誇廉潔？吳敦義稱搭高鐵不坐商務車廂 遭網友抓包
網路無遠弗屆，政治人物一言一行都備受檢驗！欲參選國民黨主席的前副總統吳敦義上周六（18日）表示，自己自從擔任國民黨秘書長以來至今，搭乘高鐵從來不坐六號車廂（商務車廂），「我覺得黨一定要有個廉潔、節省的形象」。然此話說出沒多久，卻遭到網友抓包，吳敦義說的時間點，當時高鐵台北站根本還沒有啟用。
前副總統吳敦義18日與高雄市國民黨代表座談時，自爆自己從2007年1月12日擔任國民黨秘書長，那天救國民黨黨主席的馬英九有台南的行程，兩人於是在高鐵台北站搭高鐵南下。
當時吳敦義發現馬英九帶著一個隨扈往高鐵普通車廂走去，讓當時已經買了商務車票的吳敦義頓時頗為尷尬，於吳主動和馬英九當時的隨護換票。據吳敦義表示，他看到連黨主席都坐普通車廂，從那天開始他就再也沒搭過商務車廂，「我覺得黨一定要有個廉潔、節省的形象」。
然話說出來沒多久，這件事情就遭到網友抓包，網友翻出高鐵官網的新聞稿指出，高鐵台北站是在2007年3月2日才啟用加入營運行列，不清楚當時吳敦義和馬英九黨主席是什麼時候搭的高鐵，另「打馬悍將粉絲團」也諷刺寫道「清廉是假的，白賊才是真的」。
(中時電子報)
文章來源：打馬悍將粉絲團| Facebook
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。