自誇廉潔？吳敦義稱搭高鐵不坐商務車廂 遭網友抓包

前副總統吳敦義。（本報系資料照）

網路無遠弗屆，政治人物一言一行都備受檢驗！欲參選國民黨主席的前副總統吳敦義上周六（18日）表示，自己自從擔任國民黨秘書長以來至今，搭乘高鐵從來不坐六號車廂（商務車廂），「我覺得黨一定要有個廉潔、節省的形象」。然此話說出沒多久，卻遭到網友抓包，吳敦義說的時間點，當時高鐵台北站根本還沒有啟用。

前副總統吳敦義18日與高雄市國民黨代表座談時，自爆自己從2007年1月12日擔任國民黨秘書長，那天救國民黨黨主席的馬英九有台南的行程，兩人於是在高鐵台北站搭高鐵南下。

當時吳敦義發現馬英九帶著一個隨扈往高鐵普通車廂走去，讓當時已經買了商務車票的吳敦義頓時頗為尷尬，於吳主動和馬英九當時的隨護換票。據吳敦義表示，他看到連黨主席都坐普通車廂，從那天開始他就再也沒搭過商務車廂，「我覺得黨一定要有個廉潔、節省的形象」。

然話說出來沒多久，這件事情就遭到網友抓包，網友翻出高鐵官網的新聞稿指出，高鐵台北站是在2007年3月2日才啟用加入營運行列，不清楚當時吳敦義和馬英九黨主席是什麼時候搭的高鐵，另「打馬悍將粉絲團」也諷刺寫道「清廉是假的，白賊才是真的」。

(中時電子報)