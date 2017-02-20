南方雲系北移 南部東南部局部短暫雨

中央氣象局表示，20日南方雲系北移，南部、東南部、東部及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；晚間起東北季風稍增強，北部及東北部天氣將轉濕涼。

氣象局指出，20日因來自南海的南方雲系北移影響，南部地區、東南部地區、東部地區及澎湖、金門、馬祖降雨機率將會提高，其他地區晚上之前大致為多雲到晴的天氣。

各地清晨較涼，北部及東半部低溫約攝氏14至17度，花東地區約19度左右，白天高溫和19日相較變化不大，各地約介於26至28度間，雲量較多或下雨之處氣溫會稍低一些。

晚上起由於東北季風稍增強，迎風面的北部、東半部地區及金門、馬祖將轉為局部短暫雨，其他地區為多雲，北部及東北部天氣也會轉涼，提醒早出晚歸的民眾要注意氣溫變化並適時調整衣物。

此外，20日東南部、恆春半島沿海地區及綠島、蘭嶼有長浪發生的機率；清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請開車或搭機的民眾注意霧況資訊；晚間起馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海地區風浪較大，請在海邊活動或海上作業的民眾注意安全。

氣象局並指出，20日台灣北部海面、台灣東北部海面及台灣東南部海面將有明顯風變，風向將由偏南風轉為偏北風，船隻請注意；下午起台灣海峽北部平均風力將增強至6級，最大陣風8級；強烈東北風增強影響，晚起台灣北部海面平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級，船隻請特別注意。1060220

(中央社)