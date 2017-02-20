東北季風增強！北台降溫偶有雨 16縣市強風特報
周一上班日！早晚溫差大、外出要保暖。今（20）日南方雲系北移，台灣各地及澎湖、金、馬祖有局部短暫雨，白天北台灣受雲量影響，高溫約21度。此外，因受東北季風增強影響，今早氣象局也針對新北市、基隆市等16縣市發布強風特報。
中央氣象局預報，受東北季風增強、且雲量增多。氣溫上，清晨各地低溫在15～18間，中部空曠地區受輻射冷卻影響仍有14度左右的低溫。大致說來，今天各地稍涼，北部及東半部低溫約14至17度，花東地區約19度，白天各地高溫約26至28度，南部、東南部、東部及外島金馬澎地區受南方雲系北移影響，雲量多降雨機率高，氣溫稍低。
值得注意的是，因受東北季風增強影響，氣象局今早針對新北市、基隆市、桃園縣、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、金馬等16縣市發布強風特報，請外出民眾多注意。
此外，今日清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。今日東南部、恆春半島沿海地區及綠島、蘭嶼有長浪發生的機率，請注意。
至於民眾關心的空氣品質，今天金門地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康＿，西半部地區及馬祖為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒
(中時電子報)
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