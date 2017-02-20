希特勒下達戰爭指令電話拍賣 748萬成交

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二次世界大戰納粹德國元首希特勒用來下達許多致命指令的個人專用電話，今天在美國一家拍賣行以24萬3000美元（約新台幣748萬元）拍出。

這具樹脂材質電話原色為黑色，後來漆上深紅塗料並刻上希特勒的名字。德國戰敗後，這項希特勒的遺物在他位於柏林的地下碉堡被發現。

法新社報導，馬里蘭州亞歷山大歷史文物拍賣行（Alexander Historical Auctions）原估成交價落在20萬至30萬美元之間，起標價則定在10萬美元。這家拍賣行未透露得標者身分。

這具超過70年歷史的轉盤電話為德國西門子（Siemens）製，上有納粹標誌的萬字圖案，以及象徵「第三帝國」的老鷹圖案。

這具電話是由德軍送給希特勒。亞歷山大歷史文物拍賣行說，它「可以說是史上最具毀滅性的『武器』，數百萬人因而喪生」。1060220

(中央社)