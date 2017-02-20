詹朴倫敦時裝週推新裝 宋芸樺出席應援

旅英台灣服裝設計師詹朴19日在倫敦時裝週發表2017秋冬系列「門的彼端」，現場座無虛席。女星宋芸樺專程來倫敦相挺，並大讚新系列精緻優雅，好想直接帶走。

宋芸樺身穿詹朴自創品牌APUJAN今年春夏系列的旗袍領半立體緹花禮服，首次參加英國時裝秀，現身後引起媒體搶拍。她表示，她向來很喜歡詹朴設計的印花，加上這件禮服比較挺的材質，讓她穿上後很捨不得脫下來。

現場名人齊聚，倫敦時裝週Fashion Scout總監羅伯茲（Martyn Roberts）、倫敦時裝學院創意總監葛萊維爾（Tony Glenville）、前皇家設計學院針織系主任戴拉斯（Sarah Dallas），以及英國知名女主持人基恩（Lorraine Keane）均到場。

詹朴父親、網路家庭（PCHome）集團董事長詹宏志每年必不缺席，中華民國駐英代表林永樂、台灣插畫家爽爽貓、掰掰啾啾、人氣龍鳳胎小豬小羊、親子作家QQmin也共襄盛舉。

詹朴今天展出33套服裝，藉由各式純羊毛、純絲的針織、梭織單品，以及長大衣、圍巾、針織帽、手工厚底牛津鞋的多重搭配，展現出更多變的穿搭。色彩上，除了品牌標誌的黑白灰色系，加上墨綠及深藍點綴，結合不同質感、材質與細節，讓秋冬服裝更有層次。款式上，則保有東方傳統服裝元素細節，以及西式服裝剪裁線條的特性。

此外，主題「門的彼端」靈感來自門與門之間的想像，藉由拆解各式復古的門的圖騰，重組成為經典格紋、直條與菱形紋。緹花布料是品牌自身與廠商共同開發，以針織或梭織製成，並融合現代化或傳統手工等不同時代的針織技藝。

詹朴表示，這次用服裝系列呈現不同類型隱喻的門，象徵人在心中尋找的出口或入口，揭開了門，試圖抵達想要探索的地方。而門後的彼端，就留給大家一起去想像。

宋芸樺表示，整場秀的妝髮與音樂，完全襯托出這系列的精緻與優雅，很多件大衣外套，以及禮服的領子細節等她都相當喜歡，看完秀之後好想直接把衣服帶走。1060220

(中央社)