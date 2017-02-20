平溪淨山》放天燈、賞美景！快樂旅遊也別忘環保

平溪天燈平溪場。（謝佑欣攝 新北市觀旅局提供）

元宵節剛過，這陣子春暖花開，也有許多人到平溪賞美景、品美味，當然不忘了放天燈！然在旅遊時也別忘了環保與生態！以平溪火車線為主幹所延伸出的八條步道，透過自然觀察家-劉克襄、平溪文史工作者-郭聰能，兩位重量級大師在19日與下周六（25日）帶領大家走遍這八條步道，在淨山維護環境之餘讓大家深入了解平溪自然生態與人文風情，讓民眾認識不一樣的平溪。

自然觀察家劉克襄帶領大家走遍這八條步道，在淨山維護環境之餘讓大家深入了解平溪自然生態與人文風情。（新北市觀旅局提供）

珍惜台灣「天燈」特有文化 觀光與環保同心向前

放天燈、賞美景同時，最重要的也要愛環保、維護生態！2017新北市平溪天燈節剛於元宵節（2月11日）圓滿落幕，天燈冉冉升空的美景，吸引了全台各地及世界各國的旅客前來朝聖，而來平溪除了放天燈之外，她的自然生態、人文風土更是值得細細玩味，如今平溪天燈節已聞名世界，藉由天燈節後的淨山步道之旅，能讓更多的民眾認識這片美麗大地，深度走訪平溪。

平溪淨山活動於2月19日及25日兩天舉行，每天各四個梯次，分別由劉克襄老師及郭聰能老師各帶兩條步道解說，今日（19日）活動首度登場，兩位重量級大師號召百人重返平溪，除讓大家透生動詳盡的解說更深入認識平溪的人文歷史與自然生態外，沿路隨手撿拾天燈、垃圾更賦予環保意義與樂趣。

2017平溪淨山活動。（新北市觀旅局提供）

參與民眾在過程中，跟著導覽老師的步伐深入五分山、嶺腳寮、千階嶺等步道，在老師的生動有趣的解說下聽得津津有味，不僅大口吸芬多精，讓平溪的山林美景洗滌身心，更熱心做環保，大家滿載而歸，大呼身心靈好滿足！當天完成淨山之旅的民眾現場獲得一張精美的紀念小卡，並開心與導覽老師合影留念。

一位來自香港的同學表示，因為天燈所以知道平溪，得知在天燈節之後有淨山這樣的活動，於是趕緊報名參加，透過這樣的活動了解平溪地區的自然生態與人文風情，亦藉由「撿拾」天燈同心響應環保，覺得相當有意義！

2017平溪淨山活動。（新北市觀旅局提供）

台灣手作步道之最－嶺腳寮手作步道

新北市觀光旅遊局表示，此次八條淨山步道中，最為劉克襄老師推薦的步道為嶺腳寮手作步道，手作步道為當前自然維護及觀光推廣的一種主流趨勢，而嶺腳寮手作步道是新北市第一條完全採手作工法施工的步道，融合自然與實用。

劉克襄表示台灣志工團遠赴香港指導製作的步道便是以其為範本，大家來平溪遊玩時除了享受鐵道沿線的美景外，千萬不能錯過周邊這些特色步道，深入體驗平溪山林之美。

(中時電子報)