恐與動物權益有關！哥國首都鬥牛場爆炸 已知31傷

哥倫比亞首都波哥大（當地時間19日）的鬥牛場附近一家旅館下水道驚發生炸彈爆炸。（圖為警方封鎖案發現場，美聯社）

國際不平靜！南美哥倫比亞首都波哥大（當地時間19日）的鬥牛場附近一家旅館下水道驚發生炸彈爆炸，附近建築物玻璃窗受損且發生巨響，目前初估有31人受傷。被引爆的土製炸彈屬家庭製造。炸彈爆發時生在鬥牛賽事舉行前數小時，據傳可能與當地政府恢復鬥牛有關。

觀光勝地驚傳爆炸案！哥倫比亞爆炸案中的傷者者多為警員，初估已有31人輕重傷，兩人傷勢嚴重。波哥大市長一度在網上指有一名警員殉職，但稍晚遭到哥倫比亞內政部其後否認。

爆炸案原因目前仍待警方調查，然不排除與波哥大恢復「鬥牛」原因有關！波哥大市長在2012年下令禁止鬥牛，然憲法法院後來推翻禁令，認為鬥牛是哥倫比亞重要國家文化遺產，最近幾星期都有動保團體示威抗議。然波哥大市長表示，不會被恐怖分子嚇怕。

然爆炸案發生後，勢必對當地觀光有衝擊。短期間是否還會有鬥牛賽舉行，還有待當地政府決策。

(中時電子報)