2月20日各報頭版要聞

重點要聞

●觀光局公路總局 2局長請辭

蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車在國道翻覆，造成33死11傷，各界檢討聲浪不斷，交通部觀光局長周永暉及公路總局長陳彥伯昨日證實均已提出辭呈以示負責，不過是否核准？交通部長賀陳旦僅淡淡回應說：「容許我們進一步瞭解肇事原因，以及協助家屬權益。」不願正面說明將予以慰留或核准。

●農會選舉挑戰藍天 綠挫敗

全國各區農會代表19日順利產生，這個遍及全國各鄉鎮市區的基層代表，在民進黨重新執政後，也試圖加以綠化，並且揚言要奪回三分之一席次。不過，昨日選舉結果顯示，藍綠版圖在農會系統「幾乎維持不變」，只有嘉義縣持續綠化，其餘縣市，除了台北市和台東縣較無色彩之外，絕大多數都維持藍天。

●鵝也淪陷 H5N6延燒竹縣

有禽傳人風險的H5N6禽流感，疫情疑出現擴大跡象，除了先前確診的宜蘭縣、花蓮縣、雲林縣、嘉義縣、台南市等5縣市以外，新竹縣也確定淪陷，當地棄置雞屍被驗出H5N6。而嘉義縣也新增今年首例鵝隻確診H5N6案例，總計H5N6全台已有17個驗出案例。

重點要聞

●交通部2局長請辭 民批「賀陳旦才該負責」

到底誰該負責？蝶戀花賞櫻團翻車釀三十三死，昨有十八名罹難者舉行追悼會，公路總局長陳彥伯與觀光局長周永暉已口頭請辭負責，由於去年陸客團火燒車也是時任該兩局的首長下台負責，陳、周若再下台，交通部不到一年就折損四名局長，民眾則痛批「真正該負責的是部長賀陳旦！」賀陳旦昨強調「從來不存責人以保帥心態」，行政院則說，一切等調查結果出爐再說。

●今登場 司改分組會議 拒旁聽 公開透明破功

司法改革國是會議的分組會議今天首度登場，率先開會的是第二分組，將在司法院內舉行，討論主軸是「建立全民信賴、公正專業的司法」，其餘四個分組也將陸續開會，然後彙整五個分組的意見後，提交六月份召開的總結會議討論，再定出司改施政方針。但因總統府上周五才公布分組委員名單與確定議題，今天的分組會議還來不及討論司改議題，將僅針對程序問題做討論，且全程不開放旁聽、採訪，事後才提供會議錄影畫面給媒體。

●萬羊奔騰 馬受驚撞傷婦

南投清境農場昨上午舉行「萬羊奔騰」奔羊節活動，一匹馬術表演的母馬，因被綿羊群擠壓驚嚇，掙脫騎士控制，撞倒一名40歲吳姓女遊客，吳女哥哥大喊趕跑失控的馬。吳女經送醫有輕微的腦震盪、手腳、臉部擦傷，牙齒撞斷一顆，留院觀察無礙已返家。清境農場觀光行政組長林俊雄表示，下午已赴醫院慰問傷者，且農場有投保意外險，將負起賠償責任。

重點要聞

●「還我呼吸權！」反空汙遊行 催生修法

二一九全國反空汙大遊行昨在高雄、台中登場，環保團體及民眾戴口罩、綁布條高喊「還我呼吸權！」小朋友舉著「我想大口呼吸」牌子；希望安心長大。中華民國診所協會全國聯合會理事長曾梓展指出，近年來孩子罹患鼻竇炎、氣喘等呼吸道感染，至少增加十倍以上，空汙如此嚴重，政府防治作業刻不容緩。

●藍黨魁之爭 有第7人…葉匡時？

國民黨主席改選，五位同場競爭已屬空前，現在確定會有第六人參選，前立委潘維剛昨天表示，將在二十四日正式召開記者會，宣布參選黨主席。繼黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、台北農產運銷公司總經理韓國瑜及前副主席詹啟賢後，潘維剛是第六位宣布角逐的人選。不僅如此，藍營內部甚至傳出，還有前政務官「第七人」有意參選，讓黨主席戰況更加詭譎。

●考試院李逸洋人事 藍營擋不住：但會表達立場

民進黨推動年金改革，考試院是重要機關。立法院周五將對考試院副院長被提名李逸洋、考試委員陳慈陽人事案，投票行使同意權。民進黨團希望人事案順利過關，國民黨團表示，原則上不會刻意杯葛，但會表達立場。

重點要聞

●共軍枕戈以待 美軍亮劍挑戰 美航母打擊群巡弋南海

美國和中國在南海的角力持續發酵！中國人民解放軍甫結束南海聯合演習，美國海軍十八日便宣布，尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」、飛彈驅逐艦「邁爾號」及第二艦載機聯隊組成的「第一航母打擊群」，已駛入南海展開例行性巡弋，此為美國總統川普上任後，美軍首度於南海執行「航海自由行動」，預料將使南海主權紛爭再度升高。

●拿國產壯大自己 救國團總資產 26年暴增千倍

行政院黨產會本週五將對救國團是否為國民黨附隨組織召開聽證程序，救國團如何累積龐大資產也是外界關注焦點。立委調閱資料指出，救國團解除與國防部隸屬關係後，未將取自國家的資產還給人民，還用這些資產生財，廿六年間，從登記總財產五百萬元，暴增千倍到逾五十三億元資產。

●反思人權迫害 蔡：台灣應學德國面對歷史

蔡英文總統昨天出席「國際大屠殺紀念日」時表示，戰後的德國經過長期努力，透過道歉、賠償，並積極推動各年齡層歷史教育，進而把「反納粹」定為法律。作為一個同樣曾有迫害人權紀錄的國家，台灣也應學習德國的勇氣，面對歷史。

(中時電子報)