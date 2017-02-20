法國首對成婚夫夫 盼2017成台灣平等年

法國同性婚姻4年後專題之二2016年跨年夜，文森與布魯諾兩人待在家裡，就著宵夜喝點小酒，時不時搭兩句話。生活平淡到似乎不值一提，和任何一對結婚多年的夫妻一樣。只是，他們彼此都是對方的丈夫。

2013年5月18日，法國承認同性婚姻的法律生效。11天後，文森與布魯諾在南部的蒙貝列（Montpellier）結婚，成了法國史上第一對正式成婚的同性伴侶，兩人冠上聯合姓氏，從此登記為文森與布魯諾．布華羅-歐丹（Vincent et Bruno Boileau-Autin）。

他們在巴黎的一場餐會中相遇，愛情故事很自然地展開。「我們已經在一起10年了」，文森受訪時說，「我們現在還是很幸福」。

10年的感情裡，婚姻生活才正要滿第4年，文森覺得結婚與否，實際上並沒有任何改變。

「布魯諾和我以前相愛、以後會相愛、現在也一樣，唯一不同的是，我們的愛受到國家保障和承認，這很重要，法律認可我們是一家人，如果想要領養孩子也可以」。

「而且婚後可以很自然地說布魯諾是我丈夫」，他接著說，「當我們談到自己愛著的人，使用『丈夫』這個詞的時候，象徵意義上，有一種很強大的力量」。

蒙貝列是法國出了名對同志友善的城市，身為當地同志組織（Montpellier Pride）主席的文森，與布魯諾在此定居。

他們的日子很平淡，但婚禮那天，超過300名各國記者在場報導，成了那幾天最熱門的新聞之一。

婚後，文森和布魯諾收到來自世界各地的信件，其中有些人原本反對同性婚姻，但他們在信中坦承，看了電視新聞後，很遺憾也很後悔自己曾經上街反對。

有封信這樣寫著：「我們忽略了這個議題只與愛有關，你們只是兩個相愛的人因愛結合、獲得保障，這再自然不過了」。

文森還記得一對90歲以上老夫妻寫來的信，他們回憶自己經歷過的第2次世界大戰，人類以「區別」之名殺人、凌虐、設置集中營，經過數十年，社會好像並未學到教訓，忘了排斥和仇恨會導致這麼可怕的後果。

這對老夫妻寫道，「我們不理解現在討論的一切，畢竟年紀大了。但僅僅為了保護這些與我們『不同』的人，我們也要支持同性婚姻，並祝賀你們結婚。我們不想再經歷一次二戰，也不希望孩子和孫子經歷，人只要一有區別心，就可能走向那麼可怕的事」。

文森和布魯諾總共收到1萬8000封信，幾乎全是祝福，只有8封是威脅，他們花了8個月時間才全數回覆完畢。

他們兩方的家庭相處融洽，也很熱鬧，兩人加起來有7個侄子姪女，最小的2歲，最大的19歲。

孩子小時候會問，「文森叔叔和布魯諾叔叔在談戀愛嗎」，得到肯定答覆後就從未質疑，也不曾讓他們感到尷尬。

文森說，「孩子對同性戀是沒有偏見的，無論是兩個爸爸、兩個媽媽、一個爸爸一個媽媽、或只有一個媽媽，孩子只依照愛來判斷」。

他自己就從家庭中獲得很多的愛。他的辦公室角落立著一塊紙板做的標語牌，那是他母親幾年前參加挺同遊行時的必備道具，上面寫著「我是同志的母親，而且很驕傲我是」。

文森認為，法國承認同性婚姻至今將近4年，反對者聲稱的「末日」並未來臨，也沒有任何人的權益受到損害，社會只是變得更平等而已。

如果真有什麼改變了，那就是未來誕生的同性戀孩子，會和任何一個孩子擁有同樣的權利，「不要忘記，反對者的孩子之中也可能有同性戀，他們必須思考自己要傳達怎樣的觀念給孩子」。

他說，「所有爭取平等權利的人，不管在台灣或任何國家，都是站在歷史上正確的一方」。

「我相信在台灣也是一樣，愛會戰勝仇恨，即使很艱難，希望2017年會是台灣的『平等之年』，也希望台灣替其他亞洲國家開路，我百分之百支持同婚法案，如果有人邀我去台灣遊行，我一定會去，一個人去，或和我丈夫一起」。1060220

(中央社)