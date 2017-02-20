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SPACEX從歷史發射台完成任務 傳承登月精神

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Falcon 9
Space X的獵鷹9號火箭從極有歷史意義的39A發射台發射，這裡曾發射過農神火箭與太空梭。(圖/SpaceX)

民間太空公司SpaceX又完成了另一次成功的火箭發射與登陸 - 這一次的發射任務是在美國佛羅里達州卡納維爾角太空基地當中，極具歷史意義的39A發射台，這個發射台曾經將人類送往月球，也將太空梭送入太空，某種意義上，SpaceX重啟了這座發射台也是太空精神的傳承。

「邊界」科學報(The Verge)介紹，SpaceX的獵鷹9號火箭這一次擔任國際太空站的運補任務，將5500磅(2500公尺)的太空日用品和科學實驗器材送入國際空間站裡。在發射之後，飛龍號(Dragon)達到了它的預定軌道，不過還需要2天的航行才會接近國際太空站，預計在星期三時會被太空站的機器手臂捕獲，才算完成運補任務。依如往例，這一次的也會獵鷹9號在完成發射後也會自主降落回地面，此次降落是在堅實的地面上，這表示獵鷹9號火箭已經有了8個可降落火箭的地點。

Falcon 9
這一次獵鷹9號降落是在地表上。(圖/Space X)

不過這次任務更大的話題是任務的發射地點在39A發射台上，這是SpaceX公司的重大里程碑。39系列發射台是NASA為1960年的阿波羅登月任務所設計，可以說是「人類最接近月球的位置」。在阿波羅任務結束後，這個發射台就負責太空梭的發射任務，可惜到2011年太空梭發現號完最後一次任務後，這些偉大的發射台就沒有再使用了。直到2014年，SpaceX與NASA簽訂了一項租賃協議，重新整理39A發射台，使該公司的獵鷹9號和未來的獵鷹重型 (Falcon Heavy)可以從此處發射。

39A
39系列發射台的特徵就是有個白色的立柱，它曾發射過太空梭。(圖/NASA)

其實這一次在39A發射的主要原因，並不是這些歷史情懷，而是他們以往使用的LC40號發射台，在去年9月的任務當中被炸毀了，至今還沒有完全復元，因此他們可選擇的地點不多。為了避免再次失敗，他們改良了燃料供應與冷卻過程，確保不會再因液態氧固結造成爆炸，要是把具有歷史意義的發射台給炸了，那麼Space X恐怕從此退出歷史舞台。

可以使用39A發射台對Space X 而言非常具有優勢，他們將可以大大提高其獵鷹9號任務的頻率。SpaceX希望在今年每兩到三週就執行一次太空任務。

(中時電子報)

文章來源：SpaceX successfully lands its third Falcon 9 rocket on solid ground

關鍵字：39aspace X獵鷹阿波羅登月太空梭
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