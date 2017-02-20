苗栗縣泰安泡湯去　免費公車好搭又好玩

苗栗泰安溫泉今年獲得全台溫泉票選中獲得遊客心中首選，溫泉業者參加旅展促銷。（陳淑芬攝）

一波波的寒流相繼來襲，溫泉之旅是最佳的好處去，泰安溫泉水質為鹼性碳酸泉，又稱為美人湯，今年獲得全台溫泉票選中獲得遊客心中首選。苗栗縣府推出的泰安溫泉季免費接駁公車、溫泉區內接駁車，免費的大眾運輸讓民眾好玩又好搭。

苗栗縣長徐耀昌表示，泰安溫泉今年獲得全台溫泉票選中獲得遊客心中首選，歡迎國內外遊客來苗栗泡湯，享受溫泉之旅。泰安溫泉水質為鹼性碳酸泉，常年水溫攝氏47度，無色無臭，沐浴後肌膚潤滑舒爽，是泰安溫泉的特色，又稱為美人湯。

苗栗縣文化觀光局指出，泰安溫泉適合攜家帶眷一起同遊，溫泉季免費接駁公車至3月31日止每周五、六、日、一，由苗栗高鐵站接駁旅客至泰安溫泉區；周六、周日增加溫泉區內接駁車，搭配高鐵101B及泰安鄉隨招隨停DRTS (需求反應式公車)，讓民眾每小時皆有大眾運輸可以搭乘，增加遊玩的便利性。

苗栗高鐵站至泰安溫泉區各景點的免費公車接駁服務，不僅建構更便利的旅遊環境，也讓國際自由行的旅客更輕易的到達泰安溫泉區，更可以減少溫泉區交通壅塞問題。

泰安溫泉季免費接駁公車由往年的1個月延長為3個月，同時串聯既有大眾運輸系統及周邊觀光景點，沿途停靠大湖草莓文化館、雪霸國家公園管理處、清安豆腐街、汶水老街、泰雅文物館及溫泉區內各景點，周邊景點優美，且大湖與泰安的草莓正值產季，非常適合規劃一天或兩天的輕旅行。

(中時)