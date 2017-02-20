同婚通過4年後 法國恐同未減且更迂迴

法國承認同性婚姻近4年，恐同歧視毫無減少，反而更趨於冷暴力。照片翻攝自一張反恐同海報，寫著女同性戀者常遇到的嘲諷：「妳只是還沒遇到好男人而已」。中央社記者曾依璇巴黎攝 106年2月20日

法國同性婚姻4年後專題之三近4年前，法國正式承認同性婚姻，至今超過6成法國人贊成維持法規。但當時造成的社會裂痕，迄今都未能修復，因為恐同和歧視毫無減少，且根埋得更深、更趨於冷暴力。

法國自2013年5月起在法律上承認同性婚姻，讓同性伴侶和異性夫妻擁有完全一樣的權利義務。

這項法案當時造成嚴重社會對立，尤其反同婚的「全民遊行」組織（Manif Pour Tous）聯合宗教團體動員遊行，單單在巴黎，人數最多的時候，警方估計超過30萬人。

法案通過至今將近4年，數項民調都顯示，超過6成法國人認同婚姻平權，且呈增加趨勢，但當時造成的裂痕直到現在都未能修復，因為恐同現象和歧視在通報數量上毫無減少，性質上也變得更加迂迴。

「同婚法案通過那年，恐同現象爆炸性地增加」，SOS反恐同協會（SOS homophobie）發言人康布（Virginie Combe）受訪時說，「這幾年，通報案例數量也只是回到與法案通過前差不多的數字，降不下來」。

在同性婚姻法案通過前，反恐同協會每年平均接獲1300件左右的恐同案例。2013年，反同婚一派行動激化，當年案例暴增到3517件，這兩年又降到1300件，康布說，「與法案通過前相比，完全沒有減少」。

這些受害的男女同性戀者、雙性戀者和跨性別者（LGBT）遇到的恐同行為包括辱罵、騷擾、威脅、勒索、毆打，也有一些遭惡意解雇或強迫「被出櫃」，但最常見的是刻意疏遠或無視，也就是冷暴力。

康布說，「（現在的恐同現象）更多的是隱藏在日常生活中，例如職場、學校和家庭，來源可能是同學或鄰居」，比起言語羞辱和肢體攻擊，這種冷暴力容易被輕忽，且意味拒絕溝通，因此很難指正，卻能造成更深遠的傷害和壓力。

法國教育部注意到初中、高中校園的恐同現象，自2015年底，發起新一波反恐同宣導，SOS反恐同協會也經常受邀到學校舉辦工作坊，矯正學生從媒體和影劇節目中習得對同性戀的錯誤觀念。

康布表示，「現在仍有中學生以為同性戀是一種疾病，聽了我們的解釋才知道這是錯的；也有人問同性伴侶之間誰負責洗碗，這反映了他們從家長或電視上學來、對男女角色分配的刻板印象」。

法國承認同性婚姻後，文森與布魯諾（Vincent etBruno Boileau-Autin）成了法國第一對登記結婚的同性伴侶。文森目前擔任南部城市蒙貝列同志組織（Montpellier Pride）主席，持續為LGBT爭取權益，當然也包括反歧視。

人們口中常說的「歧視」（discrimination）一字，源於拉丁語的「區分」（discriminare），原本是一個無關褒貶的中性字眼，是人類對種族、性別、性傾向等特質的區別心，才讓這個字逐漸染上負面意義。

文森說，「歧視就是一種『區別』的罪，法國因為人人都不一樣才豐富多元，像一塊拼布，這些人卻要扼殺這些不同」。

「從這點來看，『全民遊行』做了一件很嚴重的事，他們製造分裂，抗議法國社會的某一群人，認為他們不該擁有一些權利，但我們並沒從他們身上奪走什麼，只是把結婚權利開放給以前無法享有的一部分法國人而已」。

目前，「全民遊行」持續在網路號召聯署，要求以歐盟層級規範婚姻為一男一女的結合，以及家庭以一父一母的婚姻為基礎。

至於「全民遊行」如何看待現在的法國社會、事情是否朝他們所擔心的方向發展，一時無從得知，因為這個組織的成員近年減少在媒體曝光，無論透過電話留言、簡訊、電子郵件聯繫媒體聯絡人，一律沒有回音。1060220

(中央社)